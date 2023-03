نتنياهو يدعو الجميع إلى "تجنب الحديث بعبارات غير لائقة وتصحيح تصريحاتنا حين نخطئ بالكلام"

دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المواطنين المنخرطين في عملية احتجاجات واسعة ومتدحرجة ضد ما يطلق عليه أعضاء الائتلاف الحكومي التعديلات القضائية، فضلا عن أعضاء الائتلاف في حكومته اليمينية بامتياز إلى خفض حدة الخطاب السياسي ولجم سخونته، كما لفت أيضا إلى ضرورة الامتناع عن التحدث بعبارات غير لائقة بل وحث على تصحيح التصريحات عندما يقع خطأ ما في الكلام وفق ما نشر في تغريدة له أمس بخروج السبت.

