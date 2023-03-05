نتنياهو يدعو الجميع إلى "تجنب الحديث بعبارات غير لائقة وتصحيح تصريحاتنا حين نخطئ بالكلام"

من المهم لنا جميعًا تخفيف حدة الخطاب. يتضمن ذلك التحدث باندفاع بعبارات غير لائقة وحتى تصحيح تصريحاتنا عندما نخطئ في الكلام أو عندما يتم إخراج كلماتنا من سياقها"

دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المواطنين المنخرطين في عملية احتجاجات واسعة ومتدحرجة ضد ما يطلق عليه أعضاء الائتلاف الحكومي التعديلات القضائية، فضلا عن أعضاء الائتلاف في حكومته اليمينية بامتياز إلى خفض حدة الخطاب السياسي ولجم سخونته، كما لفت أيضا إلى ضرورة الامتناع عن التحدث بعبارات غير لائقة بل وحث على تصحيح التصريحات عندما يقع خطأ ما في الكلام وفق ما نشر في تغريدة له أمس بخروج السبت.

https://twitter.com/i/web/status/1632149734579134468 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وجاء في تغريدة نتنياهو: "من المهم لنا جميعًا العمل على تخفيف حدة الخطاب وخفض درجة سخونته. يتضمن ذلك التحدث بقوة بعبارات غير لائقة وحتى تصحيح تصريحاتنا عندما نخطئ في الكلام أو عندما يتم إخراج كلماتنا من سياقها".

وتابع نتنياهو " لهذا السبب أود أن أشكر الوزير بتسلئيل سموتريتش لتوضيحه أن اختياره للكلمات المتعلقة بهجمات الحراسة على حوارة بعد مقتل الأخوين يانيف كان غير مناسب وأنه يعارض بشدة إيذاء المدنيين الأبرياء عمدًا".

وتابع رئيس الوزراء يقول: "بينما أوضح الوزير سموتريتش موقفه، فأنا ما زلت أنتظر سماع إدانة من السلطة الفلسطينية لمقتل الأخوين يانيف. وتنتظر إسرائيل من المجتمع الدولي أن يصر على إدانة السلطة الفلسطينية لهذا الهجوم".

يُذكر أن القناة 12 الإسرائيلية أفادت السبت نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، أن "وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يعتبر الآن شخصًا غير مرغوب فيه من قبل الحكومة الأمريكية، بسبب تصريحاته التي دعا فيها لمحو بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأوضح المصدر نفسه، أن "الإدارة الأميركية لم تكن متحمسة له حتى قبل هذه التصريحات، وبعد أن أطلقها قررت مقاطعته وعدم الاجتماع معه خلال زيارته لواشنطن الأحد". وأضاف: "منذ تلك التصريحات لم يتوقف الهاتف عن الرنين في مكتب رئيس الحكومة".

أثار سموترتش بإصراره على "محو بلدة حوارة" غضبا واستياء جارفين على المستوى الدولي استهله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الذي أدان تصريح وزير المالية بالدعوة إلى محو قرية حوارة في الضفة الغربية التي يسكنها 7000 فلسطيني بقوله إنه تصريح "غير مسؤول، ومقزز، ومثير للاشمئزاز".