مقابل المال: الإشتباه بقيام جندي من كتيبة المستوطنين بمحاولة تهريب فلسطينيين إلى داخل إسرائيل

الشرطة العسكرية ألقت القبض على الجندي عند حاجز رنتيس فيما استقل معه ذات السيارة فلسطينيان، وتم نقل الجندي لمزيد من التحقيق

اعتقلت الشرطة العسكرية جنديا من كتيبة نيتساح يهودا في لواء كفير الليلة الماضية للاشتباه بمحاولته تهريب فلسطينيين عند حاجز رنتيس شمال غربي رام الله إلى الأراضي الإسرائيلية، مقابل دفع المال.

وبحسب المعلومات الواردة فإن الجندي الضالع في عملية التهريب أنهى خدمته في الكتيبة قبل بضعة أشهر، ويتلقى التأهيل الآن بإطار "عام المهمة" - وهو مشروع يقوم بتدريب الجنود المتدينين المتزمتين على مواجهة الحياة المدنية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الشرطة العسكرية ألقت القبض على الجندي عند حاجز رنتيس فيما استقل فلسطينيان ذات السيارة، وتم نقل الجندي لمزيد من التحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية.

شاع اسم فرقة نيتساح يهودا في السنوات الأخيرة على خلفية ضلوع أفرادها بأعمال تعسفية ضد الفلسطينيين. في آب/أغسطس من العام الماضي، انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر جنودا من نيتساح يهودا يضرب فلسطينيين بالقرب من رام الله، وقد عقب حينئذ رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي على الحادث بالقول إنه تصرف " خطير للغاية ومثير للاشمئزاز ويتعارض تماما مع قيم الجيش الإسرائيلي"، وتم توقيف المقاتلين عن الخدمة العسكرية بعد شكوى قدمها قادتهم في الوحدة العسكرية.