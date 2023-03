الائتلاف الحكومي يدعو المعارضة إلى الحوار بمنزل رئيس الدولة الثلاثاء دون شروط مسبقة

أصدر نائب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين ووزير المالية بتسلئيل سموتريتس ورئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان بيانا مشتركا جاء فيه يرحب بمبادرة المنظمات الاقتصادية الرائدة والداعية إلى إجراء حوار حول الإصلاح المطلوب في النظام القانوني دون شروط مسبقة.

وجاء في البيان "نرحب بمبادرة المنظمات الاقتصادية الرائدة في الاقتصاد الداعية إلى إجراء حوار حول الإصلاح المطلوب في النظام القانوني دون شروط مسبقة. منذ اليوم الأول قلنا إننا مع الحوار في محاولة للتوصل إلى تفاهم حول الإصلاح، وعلى الأقل لتقليل الخلاف".

وتابع البيان: "نعتقد أن الإصلاح ضروري للديمقراطية وحقوق الإنسان والاقتصاد. إننا نستجيب للدعوة لإجراء محادثات دون شروط مسبقة، وندعو الأطراف المسؤولة في المعارضة إلى الرد أيضًا على المبادرة والحضور لإجراء محادثة مع الرئيس يوم الثلاثاء.

وفي تغريدة له عقب عضو الكنيست المعارض رئيس كتلة "همحاني همملختي"ووزير الأمن السابق بيني غانتس على الدعوة المضمن في البيان: "عزيزي وزير القضاء ورئيس لجنة الدستور - كفاكما تضليلا. لجنة الدستور تجتمع في هذه الأثناء وتسرع التشريع إلى الأمام، وتريد منا أن نأتي للحديث؟ لا داعي للانتظار حتى الثلاثاء، أعلنوا عن تجميدكم للتشريعات وسنأتي اليوم إلى مكتب الرئيس للحوار.