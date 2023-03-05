الطيارون المقاتلون الإسرائيليون يرفضون التدريب احتجاجًا على الإصلاح القضائي لحكومة نتنياهو

سرب القوات الجوية 69 يقوم بتشغيل طائرة F-15 Thunderbird المتقدمة التي تعمل كذراع الهجوم طويل المدى للجيش الإسرائيلي

أعلن ما مجموعه 37 طيارًا احتياطيًا من أصل 40 عضوًا في وحدة النخبة في سلاح الجو الإسرائيلي أنهم سيتغيبون عن تدريب مجدول هذا الأسبوع احتجاجًا على الإصلاح القضائي للحكومة.

سرب القوات الجوية 69 هو واحد من أفضل الوحدات في سلاح الجو الإسرائيلي. تقوم بتشغيل طائرة F-15 Thunderbird المتقدمة التي تعمل كذراع الهجوم طويل المدى للجيش الإسرائيلي.

قال هؤلاء إنهم سيعودون إلى التدريب المنتظم فقط في حال أوقفت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محاولاتها لدفع حزمة الإصلاحات المثيرة للجدل نحو إقرارها في البرلمان.

سيعطي التشريع الحكومة مزيدًا من الصلاحيات لاختيار قضاة المحكمة العليا، وسيرفض حق المحكمة في إلغاء أي تعديلات على ما يسمى بقوانين الأساس، التي تتحلى بصبغة شبه دستورية في الكنيست الإسرائيلي. ويقول منتقدون إنه يهدد بخلل التوازن بين السلطات، بينما يقول المؤيدون إنه من الضروري كبح ما يسمى بـ "الاجتهاد القضائي".

في الأسابيع القليلة الماضية، هدد عدد متزايد من جنود الاحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي بمقاطعة الخدمة العسكرية ما لم يتم إلغاء الإصلاح.

علاوة على ذلك، كتب 10 جنود مقاتلين من الوحدة التي نفذت واحدة من أكثر عمليات مكافحة الإرهاب في إسرائيل تحت قيادة شقيق نتنياهو الراحل إلى رئيس الوزراء، قائلين إنه "يضحي وسط معرفته الأكيدة وعن وعي تام بدولة إسرائيل وشعب إسرائيل في سبيل مصالحه السياسية".

كما تقدمت مجموعة من الضباط والعاملين القدامى في سلك المخابرات الإسرائيلي فاق عددها الـ460 شخص، بينهم ثلاث قيادات ترأست المنظمة، هم كارمي جيلون وعامي أيالون ويوفال ديسكين، برسالة عاجلة إلى الرئيس السابق للمخابرات، وزير الزراعة آنيا آفي ديختر، يستحثونه من خلالها على الجهر بمعارضته لما وصفوه بـ"الثورة القضائية" غداة إقرار تمرير بندين رئيسيين منها في القراءة الأولى بالكنيست.

عملية عنتيبي عام 1976 أنقذت 98 راكبًا بعد أن اختطفت منظمة التحرير الفلسطينية طائرتهم وحولت مسارها إلى أوغندا المتواطئة مع محاولة الاختطاف الفلسطينية. انتهت عملية الكوماندوز الإسرائيلي العالية الخطورة التي تمت في مطار عنتيبي بسقوط ضحية واحدة هو يوني نتنياهو، الأخ الأكبر لبنيامين.