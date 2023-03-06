الكنيست تقر بالقراءة الأولى قانون الخميرة: تقييد حرية الطعام في المستشفيات

بينما يرى المبادر الى القانون موشيه جافني القانون دفاعا عن حرية المعتقد في دولة يهودية يراه رئيس المعارضة يائر لابيد "إكراها دينيا".

صادقت الكنيست في جلستها الكاملة الليلة الماضية (الأحد) في قراءتها الأولى على قانون الخميرة، والذي بموجبه يحق لمدراء المستشفيات في البلاد أن يقرروا حظر أو الحد من إدخال الأطعمة المحتوية على الخميرة إلى المؤسسة الطبية خلال عيد الفصح اليهودي. وقد أيد 51 نائباً مشروع القانون فيما عارضه 46. وسيجري العمل على تحويله إلى لجنة الصحة لمناقشته لتحضيره للتصويت الثاني والثالث.

تدفع الأحزاب الدينية التي باتت جزءا فاعلا في حكومة نتنياهو نحو إقرار القانون الذي يحمي من جانبهم الصبغة اليهودية لدولة إسرائيل في حين يعارضه الطيف الذي يصف نفسه بالعلماني. وقال عضو الكنيست موشيه جافني (يهدوت هتوراة)، المبادر إلى القانون الليلة الماضية: "لماذا ينبغي أن نناقش الأمر اليوم بين ائتلاف ومعارضة؟ ما الذي سنقبل على تغييره؟ هل سنفرض أسلوب حياة على شخص ما؟ لماذا تدخلت المحكمة العليا في هذا الأمر؟ الانتشاء من السلطة أوهم القضاة أن بإمكانهم القيام بكل ما يحلو لهم".

ودافع غافني عن مشروع القانون بقوله إنه سعى إلى جعله ناعما قدر الإمكان بحيث وضع سلطة القرار بيد مدراء المستشفيات حفاظا على حرية المعتقد للمريض الذي يلتزم بالشريعة اليهودية.

وغرد رئيس المعارضة يائير لابيد على تويتر معقبا: "مثل اللصوص في عتمة الليل، صوت الائتلاف لصالح قانون الخميرة (حامتس). هذه الحكومة التي لم يتجاوز تكليفها مدة شهرين لم تقر أي شيء لصالح الجمهور، بل سعت الليلة إلى ما تراه الأمر الأكثر إلحاحًا- الإكراه الديني".