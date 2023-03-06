قادة سابقون في سلاح الجو يناشدون نتنياهو وقف الثورة القانونية وتدارك الخطر

"انطلاقا من معرفتنا العميقة بالأهمية المركزية لسلاح الجو في الأمن القومي، والتي تعرفونها جيدًا، نحن قلقون من عواقب ما يجري ومن الخطر الجسيم والملموس الذي يحدق

يواصل المشهد الاحتجاجي ضد التعديلات القضائية التفاعل، لا سيما على ضوء إعلان طياري الاحتياط نيتهم التغيب عن التدريب احتجاجا على خطة الإصلاح المقترحة. وهي خطوة دفعت رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي إلى التحدث مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت والمستوى السياسي مساء اليوم حول ظاهرة انتشار رفض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، معبرا عن قلقه ومخاوفه إزاء ذلك. وقال هاليفي إن الظاهرة آخذة بالازدياد باتجاه أبعاد مقلقة محذرا من انتشار الظاهرة بسبب الاحتجاج على التعديلات القضائية بطريقة يمكن أن تضر بالكفاءة العملياتية للجيش الإسرائيلي.

على صدى تلك الخطوة، أعرب عشرة من قادة القوات الجوية السابقين عن "قلقهم مما يجري في البلاد وفي سلاح الجو هذه الأيام" وذلك في رسالة قاموا بتوجيهها صباح اليوم (الإثنين) إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، أعربوا فيها عن قلقهم من تداعيات الثورة القانونية ودعوا إلى كبحها وإيجاد حل للتوترات في البلاد، وفق النشر في واينت.

وجاء في الرسالة التي وقع عليها إضافة إلى آخرين اللواء (بالإحتياط) دان حالوتس والعقيد (بالإحتياط) أمير إيشيل: "انطلاقا من معرفتنا العميقة بالأهمية المركزية والخاصة لسلاح الجو في الأمن القومي، والتي تعرفونها جيدًا، نحن قلقون من عواقب ما يجري ومن الخطر الجسيم والملموس الذي يحدق بالأمن القومي لدولة إسرائيل".

وتم التأكيد في الرسالة على أن "رجال السلك جميعهم مدفوعون بإحساس عميق بالرسالة والإيمان بصواب الطريق. وأضافوا: "نحن ندعم قائد القوة الجوية ورجاله في هذا الوقت العصيب ونناشدكم بالتوقف وإيجاد حل للوضع الناشئ وفي أسرع وقت ممكن".

وفي مقابلة مع استوديو واينت حذر اللواء (احتياط) إيتان بن إلياهو، القائد السابق للقوات الجوية الذي وقع الرسالة، من السماح بالوصول في نهاية المطاف إلى دفع طياري الخدمة المنتظمين إلى إعلانهم رفض الخدمة. موضحا أهمية اغتنام الفرصة السانحة الآن لإنقاذ البلاد من هذا المآل. "في الوقت الحالي ما يجري ليس رفضًا لأي أمر، إنه (استدعاء) طوعي. يشتمل كل سرب على حوالي 80٪ من الطيارين الاحتياطيين، و 20٪ فقط منتظمون. عندما تختلط المجموعتان، سيتبادلون الحديث والجدال - هذا هو بالضبط أسوأ وضع سنجد أنفسنا فيه".