تقرير: تعطل الخدمات في مطار حلب جراء استهدافه بغارة إسرائيلية

قالت وزارة الدفاع السورية في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، إن "عدوانا إسرائيليا استهدف مطار حلب الدولي شمال البلاد، وإخراج المطار من الخدمة"وأضافت الوزارة،

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، نقلا عن مصدر عسكري، بأن "ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي ودمرت مدرجه، وأدت إلى خروجه من الخدمة"وتابعت "الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ أُطلقت من اتجاه البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية الساحلية في الساعة 2:07 فجرا بالتوقيت المحلي"ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، لشبكة CNN، إنه لن يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية.

ومن جهتها قالت وزارة الدفاع السورية في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، إن "عدوانا إسرائيليا استهدف مطار حلب الدولي شمال البلاد، وإخراج المطار من الخدمة"وأضافت الوزارة، إن "إسرائيل نفذت هجوما جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية استهدف مطار حلب الدولي مما تسبب في أضرار مادية بالمطار، وخروجه عن الخدمة".

وكانت وزارة الدفاع السورية، قد كشفت أن 5 جنود سوريين قتلوا في سبتمبر/ أيلول 2022 في "غارات جوية إسرائيلية استهدفت مطار دمشق الدولي ومناطق أخرى بالقرب من العاصمة" وفي أغسطس/ آب، قتلت ضربة صاروخية "إسرائيلية" على ريف دمشق حول دمشق 3 جنود سوريين الشهر الماضي، وفقا لدمشق، في ما كثفت إسرائيل العام المنصرم ضرباتها على المطارات السورية، لتعطيل استخدام طهران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لإيصال الأسلحة إلى حلفاء في سوريا ولبنان، من بينهم حزب الله.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا، ويبرر الجيش الإسرائيلي هذه الهجمات باعتبارها ضرورية لمنع عدوّته اللدودة إيران من الحصول على موطئ قدم لها عند حدود إسرائيل.

يأتي ذلك في أعقاب تقارير قبل عدة أسابيع عن نية إيران تزويد سوريا بأنظمة مضادة للطائرات، حيث قبل أسبوعين، "استهدف هجوم إسرائيلي مزعوم على دمشق اجتماعًا مشتركًا لمسؤولين رفيعي المستوى بشأن تصنيع الطائرات بدون طيار، أحدثت الطائرات بدون طيار الإيرانية ضجة في الحرب الروسية الأوكرانية".