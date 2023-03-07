الكشف عن مسودة اقتراح لتسوية تضمن عدم انفراد الائتلاف باختيار القضاة وتلغي فقرة التغلب - فهل تنجح في إسكات الاحتجاجات؟

تصدر التسوية المقترحة قانون أساس: التأسيس والتشريع ليعالج إحدى أكثر نقاط الخلاف إثارة وهي فقرة التغلب؛ حيث نص الاقتراح على عدم إقرار الفقرة

تم الكشف صباح اليوم الأربعاء عن ملامح واحدة من مسودات التسوية المقترحة التي يدفع رئيس الدولة في إسرائيل يتسحاك هرتسوغ باتجاه التوصل إلى واحدة تضع حدا للأزمة الدستورية التي تهدد بتمزيق نسيج الدولة بل وضرب مصالحها ولربما تغيير وجهها كما عرفه الإسرائيليون حتى اللحظة.

ووفق الكشف في واينت، فإن التسوية المقترحة تكرس قوانين أساس لم يرد شملها إلى اليوم بين دفتي تلك القوانين المحمية في إشارة إلى "مبدأ المساواة" الذي بحسبه "كل مواطن متساوٍ أمام القانون، ولا ينتهك أحد الحقوق الفردية لأي شخص بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الميل الجنسي أو الإعاقة الجسدية أو العقلية أو الصحة العقلية" فضلاً عن حرية التعبير وحرية العبادة والحرية من العبادة.

كما تصدّر التسوية المقترحة قانون أساس: التأسيس والتشريع الذي يرسخ الطريقة التي يتم وفقها وضع قوانين الأساس وتعديلها ليعالج إحدى أكثر نقاط الخلاف إثارة وهي فقرة التغلب؛ حيث نص الاقتراح على عدم إقرار فقرة التغلب. ويقترح القانون أيضا منح المحكمة العليا الصلاحية لإلغاء القوانين العادية وليس قوانين أساس إلا بإطار التركيبة الكاملة للقضاة وبأغلبية الثلثين.

بحسب المسودة، فإن "الكنيست لن تكون قادرة على سن قانون يخالف هذا القرار". وهو ما لن يترك مجالا لسن فقرة التغلب. وبدون هذه الأغلبية، "يجوز للمحكمة أن تصدر انتصافا تفسيريا بعدم توافق القانون".

أما تركيبة لجنة تعيين القضاة فتتألف وفق المسودة من ثلاثة وزراء، وعضو كنيست من الائتلاف، واثنان من المعارضة، وثلاثة قضاة من المحكمة العليا، واثنين من الممثلين العامين اللذين سيتم تعيينهما بشكل مشترك من قبل وزير القضاء ورئيس/ة المحكمة العليا. وتضمن هذه التوليفة عدم نشوء أغلبية تلقائية للائتلاف. يوجد في هذا القسم خلاف حول الأغلبية المطلوبة لتعيين قاض في المحكمة العليا، بين أغلبية بسيطة وأغلبية ثمانية أعضاء.

وتقترح المسودة كذلك أن يتم تقليص نطاق حجة المعقولية التي تخول المحكمة العليا بالتدخل في قرارات الحكومة. وبحسب المسودة، "لن تخضع المحكمة الاعتبارات التي تتخذها الحكومة الحكومة، في جلستها العامة، لمبدأ المعقولية، فيما خص القرارات السياسية أو التعيينات السياسية". لن يكون التدخل إلا "إذا كان من الواضح أن القرار لا أساس له من الصحة أو ينحرف جذريًا عن مجال السلطة التقديرية التي كان سيفكر بها أي وزير أو مسؤول".

سلطة المستشار القضائي للحكومة كانت إحدى النقاط الخلافية أيضا التي أججت الصراع بين مؤيد ومعارض لخطة نتنياهو- ليفين، وهو ما ضمن لها مكانا في التسوية المقترحة التي تشير بأن يبقى الوضع كما هو عليه. التغيير هو أن الحكومة ستخوَّل "في حالات استثنائية بتبني موقف يتناقض مع موقف المستشار القضائي للحكومة كجزء من مسؤوليتها تجاه الكنيست والجمهور وتلقي تمثيل خارجي لهذا الغرض بحال سيخضع موقفها لامتحان المحكمة".

وعقب نائب رئيس الوزراء ووزير القضاء ياريف ليفين على المسودة التي تم نشرها في واينت على أنها مسودة الرئيس في حين أنها إحدى المسودات وفق ما تم الإشارة إليه في مطلع الخبر قائلا: "نحن سعداء لتوضيح الرئيس أن ما تم نشره بـ "الخطوط العريضة للتسوية المقترحة من قبل الرئيس" لا تعكس رأيه وليست بإسمه. بصرف النظر عن ذلك، كما هو واضح لأي قارئ، فإن "الخطوط العريضة" هي تعقيم للإصلاح وإفراغه من محتواه الأساسي.

لقد قال الرئيس في خطابه إنه سيبذل قصارى جهده لجمع الأطراف بحيث يتوصلون إلى اتفاق. لقد هنأنا ولا نزال نهنئ جهود الرئيس هذه، وخصصنا، معًا وبشكل منفصل، ساعات وأيامًا للتحدث مع كل جهة أبدت استعدادًا لإجراء حوار جاد حول هذا الموضوع.

بالإضافة إلى ذلك، نعلم أن العديد من الكيانات شاركت في محاولة الوصول إلى مخطط متفق عليه، في مقر الرئيس وخارجه. هناك إجماع واسع، سواء في الجمهور، أو في الأوساط الأكاديمية، أو في التكنولوجيا المتقدمة وفي الاقتصاد، وبين أعضاء الكنيست على الحاجة إلى إصلاح واسع وشامل بما في ذلك مبادؤه الأساسية.

بعد أيام عديدة من المناقشات، يمكن القول بوضوح أن هناك اتفاقيات واسعة في متناول اليد، لا تؤدي إلى تعقيم الإصلاح وتفريغه من مبادئه الأساسية وسوف تحظى بإجماع واسع.

وتابع ليفين: "سنواصل العمل على التشريعات كما هو مخطط، وسنواصل محاولة الوصول إلى اتفاقيات واسعة، بالضبط كما فعلنا في الأشهر الأخيرة".