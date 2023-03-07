إسرائيل: باحثون فائزون بجائزة نوبل يعربون عن قلقهم على مصير المكتبة الوطنية في القدس

في لهجة عكست عمق الاستياء والقلق قال واضعو الرسالة: "نخشى أن تكون هذه الخطوة بمثابة المؤشر الذي ينذر بتعرض الأكاديميا الإسرائيلية لضرر متعمد وشديد".

أثارت محاولات وزير التربية والتعليم يؤآف كيش تعزيز قبضته على التعيينات في المكتبة الوطنية في القدس مخاوف العديد من الشخصيات الاعتبارية بمجال الأكاديميا في إسرائيل ممن حازوا على جائزة نوبل للعلوم نذكر منهم البروفيسور عادا يونات الحائزة على جائزة نوبل في الكيمياء، البروفيسور دانيال كانيمان الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد والبروفيسور أهارون تشاحنوفر الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء.

دفعت خطوة كيش الأساتذة إلى توجيه رسالة إلى رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير كيش نفسه يدعون من خلالها إلى وقف التشريع بهذا الأمر. وردا على الأنباء حول نية الوزير تغيير مكانة المكتبة الوطنية قبل أسبوعين، نشر العشرات من الكتاب والشعراء الإسرائيليين وثيقة عارضوا من خلالها اقتراح وزير التربية والتعليم تعديل قانون المكتبة الوطنية.

وفي لهجة عكست عمق الاستياء والقلق قال واضعو الرسالة: "إن الضرر الذي سيلحق بالمكتبة الوطنية سيقع علينا جميعًا، كوحدة واحدة. التدخل السياسي في مؤسسة وطنية وتاريخية وثقافية مهمة يحولها إلى دمية بأيدي السياسيين".

وأوضح الموقعون أنه على مر سنوات وجودها عملت المكتبة الوطنية دون أي تحيز سياسي أو تدخل حكومي. وكتبوا "نشهد الآن تهديدا حقيقيا يحوم حول الطابع المستقل للمكتبة الوطنية ونحن قلقون من أن تتحول إلى أداة طيعة بأيدي الحكومة". وشدد الأساتذة على أن قانون المكتبات الوطنية الذي تم سنه عام 2007 وينص على أن "المكتبة ستكون مستقلة تمامًا، وأن مؤسسات المكتبة قد أُنشئت بشكل لا يسمح بالتعيينات لأسباب سياسية. وذلك من أجل اتخاذ قرارات مهنية كاملة فيما يتعلق بالكنوز الروحية التي تخص جميع أجزاء الشعب وسكان الدولة".

وعبر الموقعون على الرسالة عن قلقهم على مصير المكتبة الوطنية على ضوء " عزوف المتبرعين لها بالكنوز والمال على حد سواء عن المضي بذلك بحال تم إخضاع المكتبة للسيطرة السياسية" وأضافوا "نخشى أن تكون هذه الخطوة بمثابة المؤشر الذي ينذر بتعرض الأكاديميا الإسرائيلية لضرر متعمد وشديد".

ويلعب هرتسوغ دورا محوريا في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الفريق المؤيد وخصمه المعارض جملة وتفصيلا لخطة الإصلاح القضائية التي يدفع واضعوها بشكل حثيث على اكتمال المسار التشريعي وسط احتجاجات شعبية غير مسبوقة تناصرها قطاعات لها وزنها في الدولة ابتداء من قطاع الهايتك، مرورا بأساتذة جامعات واقتصاديين فضلاعن انخراط طياري الاحتياط وقادة سابقون في سلك الطيران في عملية الاحتجاج المتواصلة والمطالبة بوقف العمل على التشريعات شرط الجلوس والحوار فيما يهرول الائتلاف الحاكم في متابعة السيرورة التشريعية دون وجل أو تلكؤ.