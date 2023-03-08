أعلن منظمو الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية عن يوم غد الخميس "يوم التشويشات الوطني لمقاومة الدكتاتورية" في مسعى لرفع الوعي بخطورة التعديلات المقترحة

في ظل تعنت الائتلاف الحكومي في تسريع وتيرة المصادقة على التشريعات القضائية الأسبوع المقبل، أعلن منظمو الاحتجاجات عن يوم غد الخميس "اليوم الوطني لمقاومة الدكتاتورية" في مسعى لرفع الوعي بخطورة التعديلات المقترحة والهادفة بنظر المحتجين إلى تضييق صلاحيات القضاة وحجب صلاحية مراقبة القوانين وإلغائها عن المحكمة العليا في ما سيؤول في نهاية المطاف إلى إفراغ نظام الحكم من أسسه الديمقراطية وتركيز القوة بيد الائتلاف الحاكم وهو ما سيقلب وجه الحكم إلى النقيض من الديمقراطية.

ويستعد المنظمون لإقامة يوم وطني لمقاومة الدكتاتورية، وسيترتب على ذلك تعطيل كبير لمرافق الدولة حيث يخطط المحتجون في هذا اليوم لقطع الطرق المؤدية الى مطار بن غوريون، بحسب ما أفادت صحيفة تايمز أوف يزرائيل.

يتواصل الشد والجذب بين الفريقين المتنازعين على وقع مساع وجهود متواصلة ينخرط فيها رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ لاحتواء أزمة قد تأخذ بحال لم يتم تداركها، شكل أزمة دستورية عميقة. وفيما عدا تهديد طياري الاحتياط بعدم الامتثال للتدريب المجدول وتحذير مسؤولين عسكريين كبار من تداعيات التعديلات القضائية المقترحة فإن قطاع الهايتك يرى نفسه المتضرر الأكبر جراء ضرب مكانة القضاء في إسرائيل وهو ما سينفر الاستثمارات الأجنبية. وفي هذا السياق، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ريسكيفيد للتكنولوجيا الفائقة، إيدو غال، في خطاب له اليوم الأربعاء، عن سحب نصف مليار دولار من إسرائيل، وقال: "نخشى أن يستمر الوضع المالي في التدهور وأن الحكومة ستحد من التحويلات أو تسحب مبالغ كبيرة".

وأعلن ديوان رئاسة الدولة عن إلغاء مراسم تقديم وثيقة السفراء الجدد غدا على إثر التظاهرات المزمعة ضد الثورة القانونية في منطقة منزل رئيس الدولة ومنزل رئيس الوزراء بشارع غزة. وكان من المقرر أن يقدم السفراء الجدد لأذربيجان وغواتيمالا وإكوادور وسورينام وملاوي وسريلانكا أوراق اعتمادهم غدا. وقال منزل الرئيس: "بسبب الإعلان عن المظاهرات والإغلاقات في جميع أنحاء البلاد غدا وخارجها وبدافع الرغبة في احترام السفراء الجدد في إسرائيل، تقرر تأجيل مراسم تقديم أوراق الاعتماد إلى موعد لاحق يتم تحديده في أقرب وقت ممكن"، وفقا لواينت.

وأوضح المفوض العام للشرطة يعكوف شبتاي في الإحاطة الإعلامية مساء اليوم (الأربعاء) إنه يعتزم السماح باحتجاجات في إطار "يوم مقاومة الدكتاتورية" المتوقعة غدا لكنه وعد "بالتحرك بقوة ضد أي متظاهر يحاول قطع الطريق إلى المطار"، دون أن يستبعد إمكانية استخدام القنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين.