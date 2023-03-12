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الوزير بن غفير يقرر تأجيل النقاش حول قانون حصانة قوات الأمن للأسبوع القادم

i24news

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وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في الكنيست ، 15 فبراير ، 2023
Yonatan Sindel/Flash90وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في الكنيست ، 15 فبراير ، 2023

جاءت أقوال بن غفير في أعقاب معارضة المستشارة القضائية للحكومة التي قالت إن القانون سيضر بحماية الجنود وقوات الأمن ويعرضهم للإجراءات الجنائية الدولية

أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الأحد أنه اتفق مع الليكود على تأجيل مناقشة قانون حصانة قوات الأمن لمدة أسبوع، لإجراء بعض التغييرات عليه وعرضه على خبير في القانون الدولي لإبداء الرأي. جاءت أقوال بن غفير في أعقاب معارضة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاريف-ميارا، للمقترح حيث قالت إن القانون سيضر بحماية جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ويعرضهم للإجراءات الجنائية الدولية.

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أما بن غفير فيصر على أن القانون لا تشوبه أية شائبة غير قانونية بالرغم مما تدعيه المستشارة. وقال بكلماته: "كما هو متوقع تعارض المستشارة القضائية للحكومة تلقائيًا قانون حصانة الجنود، ومثل ما هو متبع من ناحيتها فإننا نتلقى رأيها من خلال وسائل الإعلام. هذه مبادرة أخرى لصالح جنود الجيش الإسرائيلي وضد عدونا، وهو ما يعارضه ديوان المستشارة".

وتابع بن غفير "في واقع الأمر، وعلى عكس ما جاء في دفاعها، فإن القانون لا يحمي جرائم الحرب والجرائم المرتكبة عمدًا. هناك العديد من القضاة الذين يعتقدون عكس ذلك. بالمناسبة، في القانون المدني هناك قانون الحصانة للجنود ورجال الشرطة ولا يوجد سبب يمنعه في القانون الجنائي ايضا".

وفي تأكيد على المضي نحو تشريع القانون المثير للجدل قال الوزير "معارضتها لن ترخي عزمنا في المضي إلى سن هذا القانون، وهو واجب أخلاقي لجنودنا، الذين نرسلهم إلى ساحة المعركة للقتال من أجلنا وحماية أرواحنا جميعًا".

وفي صراع القوى بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي الذي اعترف بخطئه فيما يتعلق بإقالة قائد لواء تل أبيب، المفتش عامي أيشيد قال بن غفير "إن معسكر اليسار المتطرف ومنتدى الضباط المتقاعدين يمارسون عليه ضغوطا وهو يواجهها بصورة محترمة للغاية. وفيما يتعلق بإقالته – قال "في الوقت الحالي ليس ذلك على جدول الأعمال".

من جانبه،  انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بداية جلسة مجلس الوزراء، قرار المستشارة القضائية تجميد إقالة قائد لواء تل أبيب بالقول "هل من المعقول أن يشرف شخص آخر غير الحكومة على الحفاظ على القانون والنظام؟ هذا تقويض لجوهر الديمقراطية ". 

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