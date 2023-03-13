الكنيست تستعد اليوم للتصويت على جملة قوانين محط جدل بينها قانون "انعدام الأهلية" و"فقرة التغلب"

أبدت المستشارة القانونية للكنيست المحامية ساغيت أفيك معارضتها لاقتراح نسف الرقابة القضائية بشكل جارف

تنعقد اليوم بتمام الساعة الثامنة والنصف صباحا أعمال اللجنة الخاصة البرلمانية التي ستبحث في اقتراح عدم أهلية رئيس الوزراء تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى بالرغم من موقف المستشارة القضائية للحكومة التي أشارت أمس إلى معارضتها لمنع المحكمة من ممارسة الرقابة القضائية بهذا الصدد، وفق النشر في واينت. وبعد ساعات من النقاش أقرت اللجنة الخاصة في الكنيست قانون "انعدام الأهلية" للقراءة الأولى والليلة ستصوت الجلسة الكاملة على فقرة "التغلب".

وكان رئيس اللجنة عضو الكنيست أوفير كاتس من حزب الليكود، قد وافق على إجراء تغييرات طفيفة على الصياغة قبل التصويت على اقتراح قانون أساس: الحكومة (تعديل عدم أهلية رئيس الوزراء)، ولكن لم يمس بجوهر الخلافات التي أثارها أعضاء المعارضة والخبراء خلال المناقشات.

وينص مشروع القانون على منع المحكمة من التعامل مع الطلبات للإعلان عن "عزل رئيس الوزراء" على خلفية عدم أهليته القيام بمهامه، فضلا عن أن الإعلان عن عجز رئيس الوزراء لن يكون ممكناً إلا في حالة عجز رئيس الوزراء جسديا أو عقليا عن أداء مهامه. يدعي الائتلاف أن الغرض من الاقتراح الجديد هو منع إساءة استخدام القانون الحالي لإفشال إرادة الناخب، ويهدف إلى زيادة اليقين والاستقرار. يوضح القانون الجديد الوضع القائم، وينص على أن الحكومة والكنيست فقط هما المفوضتان باتخاذ قرار حول عزل رئيس الوزراء دون موافقة الأخير، وفي أية ظروف. كما يشترط الاقتراح على أن يتم الإعلان عن عدم أهلية رئيس الوزراء من قبل رئيس الوزراء أو الحكومة بأغلبية 75٪.

بحال الإعلان عن عزل الرئيس من دون موافقته سيقوم رئيس الكنيست بتحويل الأمر على الجلسة العامة للكنيست للمصادقة عليه بأغلبية 90 صوتا دون أن يكون هناك أي مجال أو تفويض للمحكمة العليا بالنظر في طلبات تطالب بعزل رئيس الوزراء أو المصادقة عليها وهو ما يعكس جوهر خطة الإصلاح القضائي الذي يدفع إلى تشريع بنودها وزير القضاء ياريف ليفين بهدف استعادة القوة من أيدي القضاة والمحكمة العليا لا سيما فيما يتعلق بإدارة شؤون الحكومة والكنيست.

وأبدت المستشارة القانونية للكنيست المحامية ساغيت أفيك معارضتها لاقتراح نسف الرقابة القضائية بشكل جارف. وأضافت "لا يجوز أن يتم تضمين بند من هذا النوع في حين يوضع أمام المحكمة العليا التماس بنفس الموضوع. أعتقد أن هذا البند غير لائق وغير صحيح".

ومن المقرر أن يصوت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنفسه على التصويت بالقراءة الأولى بعد ظهر اليوم في خضم صراع تقوده الحركة لجودة السلطة التي طالبت الدائرة القانونية للكنيست بإبلاغ نتنياهو بأنه يقف في صلب تضارب المصالح (على خلفية القضايا المرفوع ضده) ما يضفي عدم القانونية على تصويته.

لكن الدائرة القانونية للكنيست أوضحت في ردها بأنه "لا يوجد سبب يمنع مشاركة رئيس الوزراء، عضو الكنيست نتنياهو، في التصويت على مشروع القانون في الكنيست بكامل هيئتها. موضوع تضارب مصالح أعضاء الكنيست هو مسألة معقدة." لذلك ، لن يُمنع نتنياهو من المشاركة في التصويت غدًا أيضًا.

كما من المقرر أن يعرض اليوم في الكنيست في معرض الاستعداد للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة على قانون تغيير تركيبة اللجنة لاختيار القضاة ومنع الرقابة القضائية كل من البروفسور يوفال الباشان والدكتور دانيئيل فريدمان التسوية التي عملا عليها لجسر الهوة بين المعارضة والائتلاف فيما خص الإصلاحات القضائية. وتقترح التسوية أن تقتصر المراجعة القضائية على غير قوانين الأساس ولا تتجاوز تلك الرقابة المحكمة العليا بكامل تشكيلتها، وبأغلبية ثلثي أعضاء الكنيست، بينما يمكن التغلب على قرار الإلغاء بأغلبية 65 صوتًا، وسيدخل القانون حيز التنفيذ على الفور.