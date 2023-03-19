إسرائيل:المحكمة العليا تمنع الوزير بن غفير من إصدار تعليمات عملية للشرطة، خصوصا خلال الاحتجاجات

وزير الأمن القومي كان أعلن عن دعم كامل للشرطة من أجل "فرض القانون ومحاربة الفوضويين"

قضت المحكمة العليا اليوم الأحد بمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير من إعطاء تعليمات عملية إلى الشرطة- خصوصا خلال الاحتجاجات ضد الحكومة. وذكر القاضي يتسحاك عاميت في القرار:"إن الوزير غير مخول بإعطاء تعليمات عملياتية بشأن الطرق لتطبيق سياسته، طريقة استخدام القوة بهذا الحدث أو غيره، طرق استخدام القوة، وسائل تفريق المظاهرات، الشروط المتعلقة بالزمن ومكان وقوع الحدث الخ..".

وتابع القاضي :"من أجل منع خلافات مستقبلية حتى ’ذكر’ السياسة خلال حدث عملي ملموس بينما لا زال جاريا، يمكن أن يفسر بأنه توجيه عملياتي، يجب على الوزير تجنب إعطاء التعليمات العملية للشرطة، بشكل مباشر وغير مباشر، وهذه الأمور صحيحة على وجه الخصوص خلال الاحتجاجات والمظاهرات ضد السلطة".

ويقول الوزير بن غفير أنه تم تمريرالقرار رغم معارضة مسؤولين في الشرطة، استعرضوا بشكل أساسي معارضة تقنية وقال :"أنا أقدم للشرطة الدعم الكامل من أجل فرض القانون ومحاربة الفوضويين" وتابع :"هذا القرار سيمنح الشرطة الامكانية الحفاظ على اسمها الطيب والاثبات بأنها استخدمت هذه الأدوات ضد المخالفين للقانون فقط".

وقال القاضي يتسحاك عاميت "الوزير غير مخول لإعطاء تعليمات عملياتية بخصوص الطرق لتطبيق سياسته، طريقة استخدام القوة بمثل هذه الأحداث أو غيرها، طرق استخدام القوة، وسائل تفريق المظاهرات، الشروط المرتبطة بالزمن، والمكان وطريقة تنظيم الحدث وغيرها، من أجل منع خلافات مستقبلية، حتى أيضا ’ذكر’السياسة خلال حدث عملي ملموس لا زال جاريا يمكن أن يفسر بأنه تعليمات عملياتية. يجب على الوزير الامتناع عن إعطاء تعليمات عملية للشرطة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والأمر صحيح على وجه الخصوص بشأن الاحتجاجات والمظاهرات ضد السلطة".