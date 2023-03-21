الولايات المتحدة تنتقد بشدة إلغاء الكنيست الإسرائيلي قانون "فك الإرتباط"

واشنطن اعتبرت الغاء القانون "استفزازا" وانتهاكا للالتزام الذي قدمته إسرائيل لادارة بوش قبل 20 عاما

نشر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بيانا شديد اللهجة وجه خلاله انتقادا بعد إلغاء قانون فك الارتباط الذي أقرته الكنيست اليوم.

وقال البيان الصادر إن "القانون يشكل انتهاكا للالتزام الذي قدمته حكومة إسرائيل إدارة بوش قبل 20 عاما، وأيضا انتهاكا للالتزام الإسرائيلي للولايات المتحدة بوقت سابق هذا الأسبوع وذكر أن "تعديل القانون لا يتماشى مع الإلتزام إسرائيل لمنع تصعيد خلال قمة شرم الشيخ". وأضاف المتحدث باسم الخارجية "فقط قبل يومين صادقت إسرائيل على التزامها منع تصعيد وعدم دفع بناء جديد في المستوطنات خلال الأشهر الأربعة القادمة".

وأعتبر البيان أن إلغاء القانون يشكل استفزازا، ودعا الحكومة الإسرائيلية :"عدم السماح للمستوطنين العودة مجددا الى شمال الضفة الغربية" ووفقا لنص البيان أعربت إدارة بايدن عن قلقها من التشريع وبأنه يشمل الغاء حظرالبناء مجددا في مستوطنات شمالي الضفة الغربية. وقال المتحدث إنه "من المقلق أيضا أن هذا القانون تم تمريره بتأييد 31 نائبا من 120 نائب في الكنيست".

وتابع البيان :"هذه التشريع استفزازي بشكل خاص عندما نقترب من شهر رمضان، تم تمرير القانون في فترة توتر مرتفعة بالضفة الغربية، تقليل العنف ومنع التصعيد هو مصلحة كل الأطراف- بما يشمل إسرائيل".

وألغى الكنيست/ البرلمان الإسرائيلي قانون فك الارتباط لعام 2005 في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، الذي ألغى أحقية الوجود الإسرائيلي في المستوطنات التي تم إخلاؤها في الضفة الغربية، وتم تمرير التشريع في القراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 31 مقابل 18 صوتًا، مما جعله قانونًا.