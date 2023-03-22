نتنياهو يرد على الانتقادات الأمريكية :"لن نقيم مستوطنات جديدة شمالي الضفة الغربية"

جاءت تصريحات نتنياهو بعد بيان شديد اللهجة للخارجية الأمريكية واستدعاء السفير الاسرائيلي لجلسة توبيخ

بعد الانتقادات الأمريكية الحادة على تعديل قانون "فك الارتباط" رد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على موجة الغضب وقال :"قرار الكنيست إلغاء أجزاء من قانون فك الارتباط تضع حدا لقانون تمييزي ومهين منع اليهود العيش بمناطق في شمال الضفة الغربية، جزء من موطننا التاريخي, ليس بالصدفة مسؤولون بالمعارضة أيدوا هذا القانون على طول الطريق، مع ذلك، لا يوجد للحكومة نوايا لإقامة مستوطنات جديدة في هذه المناطق".

ويشار إلى أنه تم الليلة استدعاء الولايات المتحدة للسفير الإسرائيلي لديها مايك هرتسوغ بصورة استثنائية وغير اعتيادية لمحادثة توبيخ في وزارة الخارجية مع نائبة الوزير وندي شيرمان. وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على التفاصيل للقناة "13" إنه "يوجد غضب أمريكي من الخطوات الأخيرة" لكنه شدد على "أن الحديث لا يدور عن أزمة- إنما عن تمرير رسالة اضافية استكمالا للبيان الذي نشره نائب المتحدث باسم الخارجية".

في حين نشر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أمس بيانا شديد اللهجة وجه خلاله انتقادا بعد إلغاء قانون فك الارتباط الذي أقرته الكنيست الثلاثاء. وقال البيان الصادر إن "القانون يشكل انتهاكا للالتزام الذي قدمته حكومة إسرائيل إدارة بوش قبل 20 عاما، وأيضا انتهاكا للالتزام الإسرائيلي للولايات المتحدة بوقت سابق هذا الأسبوع وذكر أن "تعديل القانون لا يتماشى مع الإلتزام إسرائيل لمنع تصعيد خلال قمة شرم الشيخ". وأضاف المتحدث باسم الخارجية "فقط قبل يومين صادقت إسرائيل على التزامها منع تصعيد وعدم دفع بناء جديد في المستوطنات خلال الأشهر الأربعة القادمة".

وألغى الكنيست قانون فك الارتباط لعام 2005 أمس الثلاثاء، الذي ألغى أحقية الوجود الإسرائيلي في المستوطنات التي تم إخلاؤها في الضفة الغربية، وتم تمرير التشريع في القراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 31 مقابل 18 صوتًا، مما جعله قانونًا.