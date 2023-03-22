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رئيس المعارضة لابيد يجتمع مع النائب العربي في الكنيست لتنسيق النضال ضد الإصلاح القضائي

i24news

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يائير لابيد وأحمد الطيبي في الكنيست بالقدس
Olivier Fitoussi/Flash90يائير لابيد وأحمد الطيبي في الكنيست بالقدس

تغيب مؤخرا النائب أيمن عودة (رئيس القائمة الموحدة الجبهة-العربية للتغيير)، عن اجتماعات لابيد التنسيقية مع رؤساء أحزاب المعارضة

التقى رئيس المعارضة يائير لابيد الأربعاء مع النائب العربي في الكنيست رئيس كتلة الجبهة- العربية للتغيير، أحمد الطيبي، بهدف تنسيق النضال والتصويت في الكنيست ضد خطة الإصلاح القضائية التي تروج لها حكومة نتنياهو. 

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يشار إلى أن الحراك الإسرائيلي ضد الإصلاح القضائي لم يشمل المجتمع العربي في البلاد وممثليه في البرلمان بل اقتصر على أفراد حضروا على عاتقهم وبصورة شخصية، دون تنسيق، وسط سجال حول ضرورة مشاركة المواطنين العرب من عدمها في النضال الجماهيري الذي تقوده قطاعات واسعة من الشعب الإسرائيلي تزايدت حدتها إثر قرار جنود الاحتياط والطيارين الانضمام إلى حلقة المحتجين الذي أعلنوا عن رفضهم حضور التدريبات معللين ذلك بمخاوفهم من تحول النظام إلى دكتاتوري، فيما هم يضحون بأرواحهم في سبيل دولة إسرائيل ديمقراطية، وفق تعبيرهم، وهي خطوة أثارت قلق المستويات الأمنية والسياسية العليا في البلاد. 

ويفيد موقع واينت بأن الاجتماع جاء بعد قطيعة متواصلة بين قائمة الجبهة والعربية للتغيير الموحدة وقادة المعارضة. وتغيب مؤخرا النائب أيمن عودة (رئيس القائمة الموحدة الجبهة-العربية للتغيير)، عن اجتماعات لابيد التنسيقية مع رؤساء أحزاب المعارضة والتي تشمل رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي، ورئيس حزب يسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب المعسكر الوطني بيني غانتس ورئيس "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس.

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