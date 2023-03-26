لجنة الدستور: بدء التصويت على التحفظات ضد لجنة اختيار القضاة

اندلع نقاش في اللجنة انتهى بطرد عضو الكنيست من حزب يش عتيد والنائب أورنا باربيباي التي قالت لروتمان: "أنت لن تخرس صوتنا".

افتتح رئيس لجنة الدستور والقضاء أعمال اللجنة صباح اليوم الأحد وقد وضع أمامه 1900 تحفظ على قانون القضاء (لجنة اختيار القضاة)، في إطار الإعداد لخطة التعديلات القضائية التي ستصوت عليها اللجنة اليوم، وفق النشر في واينت.

ويعتزم رئيس اللجنة، عضو الكنيست سمحا روتمان، إعداد القانون للقراءة الثانية والثالثة في اللجنة، بحيث يكون جاهزًا للتصويت في الجلسة العامة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

في مستهل سير أعمال اللجنة، طالب أعضاء المعارضة بالإدلاء ببيانات افتتاحية، واندلع نقاش بينهم وبين رئيس اللجنة انتهى بطرد عضو الكنيست يوراي لاهاف-هارتسانو من حزب يش عتيد (برئاسة يائير لابيد) والنائب أورنا باربيباي التي وجهت كلامها للرئيس روتمان: "أنت لن تخرس صوتنا".

ويواصل الائتلاف الحكومي بخطوات ثابتة مساعي إقرار التعديلات القضائية التي تسببت بأزمة دستورية عبرت عنها الاحتجاجات التي اكتسحت البلاد بشكل منتظم للأسبوع الثاني عشر على التوالي وبالرغم من كافة الدعوات الداعية إلى التريث ووقف التشريعات ريثما يتم الاتفاق على صياغة متفق عليها.

أمس السبت، وفيما اعتبره مراقبون ذروة المشهد الاحتجاجي أعلن وزير الأمن يؤآف غالانت عن معارضته للخطة الحكومية المتسرعة لتغيير وجه القضاء في إسرائيل ودعا الجميع إلى "وقف عملية التشريع والاجتماع والحديث".