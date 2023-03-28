الرئيس الإسرائيلي يستدعي طواقم المعارضة للتشاور معهم بموضوع تشريعات "الاصلاحات القانونية"

وكانت المعارضة غضبت من وضع مشروع قانون تغيير "لجنة تعيينات القضاة" على طاولة الكنيست

دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ طواقم العمل من جانب المعارضة، كتلة "يش عتيد" وكتلة "المعسكر الوطنية" الى جلسة حوار أولى في ديوان الرئيس مساء اليوم الساعة الـ19:30، ومن المتوقع خلال الأسبوع أن يجتمع الرئيس ما باقي ممثلي الأحزاب. طاقم المفاوضات من جانب الليكود يضم: سكرتير الحكومة يوسي فوكس، بروفيسور تاليا اينهورن، د.ابيعاد بكشي والوزير رون درمر.

يأتي الاجتماع بعد غضب المعارضة الإسرائيلية من وضع مشروع قانون تغيير "لجنة تعيينات القضاة" على طاولة الكنيست وتحويله الى الهيئة العامة. رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" افيغدور ليبرمان هاجم الأمر وقال:"كما حذرت ـ، نتنياهو كذب مجددا، ليس هكذا ندير الحوار" في حين طالبت النائبة نعمة لزيمي من حزب "العمل" بسحب مشروع القانون وإعادته الى اللجنة.

مشروع القانون تمت مناقشته أمس في لجنة "القانون والتشريع" في الكنيست وجهز هناك للتصويت عليه في القراءة الثانية والثالثة- وبذلك يمكن أن يعرض أمام الهيئة العامة ويتم تمريره خلال عملية سريعة في حال رغب الائتلاف بذلك. وذلك رغم التزام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقف التشريع بصورة فورية.

وسارع المتحدث باسم الكنيست بالتوضيح أن الحديث يدور عن عملية عادية، مفادها أن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه في اللجنة يتم تمريره لسكرتارية الكنيست ويوضع على طاولة الكنيست. مع ذلك، اعتبرت المعارضة العملية كانتهاك للبيان الذي أعلنه نتنياهو أمس.