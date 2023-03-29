رئيس الحكومة الإسرائيلية تعليقا على الأزمة مع واشنطن :"التحالف بيننا لا يمكن زعزعته"

وكان الرئيس الأمريكي قال إنه لن يجتمع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال "الفترة القريبة".

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في كلمة له اليوم في "منتدى الديموقراطية" للبيت الأبيض، والذي يعقد عن طريق الانترنت، إلى جانب قادة آخرين. وذلك في ظل الأزمة مع واشنطن، وقال نتنياهو إن "التحالف بيننا لا يمكن زعزعته، وهو أمر لا يمكن تغييره" وفي وقت سابق أمر نتنياهو وزراء الحكومة عدم التطرق الى الخلاف مع الإدارة الأمريكية.

وتطرق في كلمة له أيضا الى الثورة القانونية وقال هذه "فرصة ذهبية لتقوية الديموقراطية وإعادة التوازن بين السلطات وبنفس الوقت تقوية حقوق المواطن".

وأضاف نتنياهو :"في إسرائيل يجري نقاش جماهيري موسع بشأن مسألة كيفية ضمان ديموقراطية سليمة، كيفية الدفاع عن حقوق الفرد، ورغبة الأغلبية. نصفهم يؤمنون أن الجهاز القضائي قوي أكثر من الأخر، والجزء الثاني يخشى من أن المساس بالمحكمة- سيمس بحقوق الانسان. يمكن الدفاع عن الادعاءين، ويوجد لدينا فرصة تاريخية لإعادة التوازن بين السلطات وفي نفس الوقت ترسيخ حقوق الانسان في اتفاق واسع".

وتابع نتنياهو :"هذا أمر انتظرته إسرائيل كثيرا، هذا دائما دراماتيكي، يجب علينا الانتقال من الاحتجاج الى التوافق، واجبنا هو أخذ هذه المواضيع الى المركز، إسرائيل دائما وستبقى ديموقراطية قوية بقلب الشرق الأوسط".

وأثار تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يدعو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى البيت الأبيض خلال "الفترة القريبة" ردودا وانتقادات من جانب أعضاء في الحكومة الاسرائيلية، وقال نتنياهو معقيا على تصريحات بايدن ليلة أمس :"منذ أكثر من 40 عاما وأنا أقدر الالتزام طويل الأمد لإسرائيل. هذا التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة وثيق، وهو دائما يتغلب على الخلافات التي تظهر بيننا بين الحين".

وأضاف :"الحكومة برئاستي ملتزمة بتقوية الديموقراطية من خلال إعادة التوازن المناسب بين السلطات الثلاث، والتي نطمح بالتوصل اليها من خلال توافق واسع, إسرائيل دولة مستقلة تتخذ قرارتها بموجب رغبات مواطنيها، وليس بموجب ضغوطات خارجية، بما يشمل أصدقائنا الأفضل".