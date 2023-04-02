هل ستجمع سيناء إسرائيل وإيران؟

موقع إخباري إسرائيلي يُسلّط الضوء على استئناف السياحة الإيرانية إلى مصر

نبّه موقع "والا" العبري القراء اليوم الأحد، من نية السلطات المصرية، السماح للإيرانيين زيارة القرى السياحية والمنتجعات، في شبه جزيرة سيناء الصحراوية.

وقال الموقع، إن القرار المصري، جاء على ضوء الأزمة الاقتصادية في البلاد، وشح سيولة العملات الصعبة، إذ أن السياحة، تعتبر مصدرا لحل الضائقة. ولكنه حذّر "من أن الإسرائيليين، قد يلتقون بسياح إيرانيين في شرم الشيخ، في الموسم السياحي الوشيك". وتعتبر سيناء، من الوجهات السياحية المفضلة للإسرائيليين.

وبعد أن أصلحت علاقتها بقطر، قطعت مصر شوطا بالتصالح مع إيران. ولطالما حذّرت إسرائيل رعاياها من السفر إلى سيناء، بسبب تهديد تنظيم داعش هناك.