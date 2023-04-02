طواقم الائتلاف والمعارضة تجتمع غدا في مقر الرئيس الإسرائيلي مجددا لمناقشة "التعديلات القانونية"

هذا هو الاجتماع الثاني لمناقشة الموضوع المثير للجدل في إسرائيل

أعلن ديوان الرئيس الإسرائيلي مساء اليوم أن طواقم العمل من جانب الائتلاف وكتلتي "يش عتيد" و"المعسكر الوطني" ستجتمع غدا الساعة الـ11:00 مجددا في مقر الرئيس، وسيكون هذا الاجتماع المشترك الثاني بين الطواقم، وذلك بعد الاجتماع الأول الذي عقد الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس هرتسوغ اجرى الأسبوع الماضي اجتماعات إضافية مع ممثلين من كتل إضافية في المعارضة- بينها حزب العمل، القائمة العربية الموحدة، وكتلة الجبهة-العربية للتغيير. وفي أعقاب ذلك أجرت طواقم العمل للمعسكر الوطني و"يش عتيد" اجتماعات مهنية مع معاهد أكاديمية مختصة كانت على صلة بصياغة "اتفاقية الشعب" التي استعرضها الرئيس الإسرائيلي في وقت سابق.

ويشار إلى أنه منذ تجميد تشريعات الثورة القانونية الأسبوع الماضية وانطلاق جلسات الحوار في مقر الرئيس الإسرائيلي ، اندلعت عدة مناوشات كلامية علنية بين الائتلاف والمعارضة حول المفاوضات. ونظرا لهذه الفجوة الكبيرة بين الجانبين يقدر مسؤولون في الائتلاف والمعارضة بحسب وسائل إعلامية أن قضية لجنة تعيينات القضاة ستواجه صعوبات.