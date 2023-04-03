رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤجل تنفيذ قراره عزل وزير الأمن لأجل غير مسمّى

في المقابل قال غانتس: "تحديدا بسبب التحديات الأمنية، فإنه يتعيّن على نتنياهو أن يعلن على الفور قرار إبقاء غالانت في منصبه"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين عن قراره التريث إلى أجل غير مسمى في قرار عزله وزير الأمن يؤآف غالانت الذي جاء في أوج اضطرابات على الصعيد السياسي والدبلوماسي تأثرا بأصداء الاحتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي الحكومية.

وأوضح مقربون من رئيس الوزراء أنه "نظرا لتطور الوضع الأمني، سيتعين على نتنياهو إرجاء التعامل مع وزير الأمن إلى قادم الأيام".

في المقابل، رد رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس على القرار بالقول: "تحديدا بسبب التحديات الأمنية، فإنه يتعيّن على نتنياهو أن يعلن على الفور قرار إبقاء غالانت في منصبه. إن أمن إسرائيل ليس مراجعة لتقديم مسرحية أو فيلم. يحتاج المواطنون الإسرائيليون إلى وزير أمن دائم. ليس لاحقًا، بل الآن".

ألقى وزير الأمن يوآف غالانت خطابا في الأسبوع الأخير من شهر آذار/مارس دعا فيه إلى وقف التشريع في التعديلات على جهاز القضاء. وأشار إلى أنه "في هذا الوقت يجب أن نوقف الاحتجاجات والتشريعات والجلوس والتحدث"، ويؤخذ على غالانت عدم أخذه بعين الاعتبار حقيقة وجود رئيس الوزراء في ذلك الوقت في لندن.

وقال غالانت في بداية خطابه "إن أمن دولة إسرائيل هو مهمة حياتي، أتعامل معها ليلًا ونهارًا، من أجل دولة إسرائيل، في زي الجيش الإسرائيلي، خاطرت بحياتي عشرات المرات، ومن أجل دولة إسرائيل أنا مستعد للمخاطرة ودفع الثمن ايضًا"

وتمت الإشارة مؤخرا إلى محاولات للتوسط أجراها رئيس حزب "شاس" المتدين أرييه درعي في الأيام الأخيرة بين رئيس الوزراء ووزير الأمن. وأفيد أن غالانت يرفض الاستقالة من الكنيست في إطار القانون النرويجي، لكنه ربما سيعتذر عن الطريقة التي تصرّف بها عندما تخطّى رئيس الحكومة ودعا علنًا بتوقيف التعديلات القضائية ولكنه لن يعتذر عن موقفه من القضية.