إسرائيل:انتهاء جولة المباحثات حول تشريعات "الإصلاحات القضائية" بين كتل الائتلاف والمعارضة

وبحسب البيان الصادر سيتم اجراء اجتماعات أخرى مع باقي الطواقم

بعد قرابة ساعتين من المحادثات في مقر الرئيس الإسرائيلي، انتهت ظهر اليوم جولة مباحثات طواقم الكتل من جانب الائتلاف الحكومي وحزبي المعارضة "يش عتيد" و"المعسكر الوطني" بخصوص مناقشة تشريعات الإصلاحات القضائية التي ينوي الائتلاف الحكومي تشريعها.

وذكر البيان الصادر إن "المحادثة الطويلة جرت بروح طيبة، والأطراف عبروا فيها عن أوجاعهم ومخاوفهم، ونيتهم الصادقة للمحاولة والتوصل الى توافق واسع قدر الإمكان"، وفي نهاية الاجتماع اتفق على إجراء اجتماعات متابعة مع باقي الطواقم.

وفي البيان الصادر عن "المعسكر الوطني" ذكر أنه "بموجب تعليمات رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس طلب الطاقم بالبدء بالمباحثات حول قضية لجنة اختيار القضاة، من منطلق الفهم أن هذا هو الموضوع الموجود في قلب الخلاف ومناقشته مناسبة خلال المراحل الأولية. وينوي الطاقم أن يعرض أمام الرئيس الإسرائيلي وباقي طواقم المباحثات، اقتراحات تمت صياغتها خلال الفترة الأخيرة والتي ستحافظ على استقلالية الجهاز القضائي أيضا في إطار التغييرات الممكنة التي تتعلق بتنوع تشكيلة القضاة، أيضا تحسين الخدمات التي يتلقاها المواطن".

في حين قالت "يش عتيد" إنه "خلال الاجتماع تم بتوسع مناقشة عدد من المواضيع المعقدة، حددت الجلسة المشتركة المسافة التي يجب القيام بها، ونحن مصرون على مواصلة النضال من إجل إسرائيل يهودية، ديموقراطية وقوية. وضعنا على الطاولة وثيقة الاستقلال كقاعدة للدستور والتي نرسخ الحقوق والقيم وستتيح حياة مشتركة والصالح العام لكافة فئات الشعب. نحن نشكر الرئيس الإسرائيلي وديوان الرئيس على الجهود، وخلال الأسبوع القادم ستقام اجتماعات إضافية".