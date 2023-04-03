إسرائيل:بعد تأجيل قرار الإقالة، نتنياهو إلى جانب جالانت :"يجب الحفاظ على وحدة"

جاء هذا بعد التقارير عن تأجيل بنيامين نتنياهو قرار إقالة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت

بعد أن أبلغ مسؤولون في محيط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن القرار بشأن إقالة وزير الأمن يوآف غالانت سيتأجل بسبب "الوضع الأمني"، شارك الاثنان مساء اليوم في نخب عيد الفصح مع مقاتلين ومقاتلات، وقال نتنياهو خلال الاحتفال "يجب إبقاء السياسة عند مدخل القاعدة العسكرية، التوحد سوية للدفاع عن خلود إسرائيل-من أجل ذلك نحن هنا". وأضاف نتنياهو "بدون الجيش الإسرائيلي وبدون قوات الأمن لا يوجد دولة إسرائيل، من أجل أن تبقى دولة إسرائيل يجب علينا الحفاظ على وحدتنا، يجب الحفاظ على قدرتنا للدفاع عن أنفسنا أمام الذين يستهدفوننا".

من جانبه قال غالانت "يجب علينا استعراض جبهة موحدة أمام أعدائنا" وفي زيارة أخرى لمعسكر تطرق نتنياهو الى تصريحات قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الذي طالب الطيارين مواصلة الانضباط وقال :"تصريحات قائد سلاح الجو هامة وصالحة للجيش الإسرائيلي بأكمله".

وكان نتنياهو أقال غالانت قبل أقل من أسبوع لكنه لم يبعث له رسالة إقالة وبعد الانتقادات الشديدة للخطوة تأخر بتنفيذ القرار. رئيس الحكومة واجه انتقادات داخلية وخارجية على قرار إقالة وزير الأمن بعد خطابه.

أيضا الإدارة الامريكية انتقدت قرار نتنياهو ، وتحدث السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس الأسبوع الماضي مع الوزير غالانت، ونقل مسؤولون أمريكيون رسالة إلى إسرائيل قالوا خلالها إن "قضية إقالة غالانت مقلقة".