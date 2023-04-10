مسؤول أمريكي يقول إن حزب الله يزود حركة حماس بصواريخ متقدمة

من المتوقع أن يزور رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو البيت الأبيض حتى نهاية الشهر الجاري، جاء هذا نقلا عن مسؤول أمريكي كبير لموقع "معاريف". ويشار الى أن الرئيس بايدن أجاب بالنفي حين سئل قبل عشرة ايام حول نيته دعوة نتنياهو لزيارة البيت الابيض.

وذكر المسؤول الأمريكي أن تنظيم حزب الله يزود حركة حماس بصواريخ متقدمة، حتى تستخدمها ضد إسرائيل من الحدود الشمالية.

ويشار الى أن 34 قذيفة كانت اطلقت تجاه إسرائيل من لبنان وتم اعتراض 25 منها، ولم تعلن حركة حماس المسؤولية عنها، لكن مسؤولين إسرائيليين قدروا أن حماس تقف من وراءها، مع معرفة حزب الله حول الأمر.

ويشار إلى أن الزيارة في حال جرت، ستكون زيارة نتنياهو الأولى الى الولايات المتحدة بعد عودته الى ديوان رئيس الحكومة قبل عدة أشهر.

ويشار إلى أن مجلس الأمن القومي الأمريكي أوضح الشهر الماضي إنه "لا يوجد خطة بأن يقوم نتنياهو بزيارة واشنطن" مع ذلك قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس إن "نتنياهو من المتوقع أن يجتمع قريبا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض".