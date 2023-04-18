جاءت كلمة رئيسة المحكمة العليا خلال المراسم الرسمية الختامية لاحياء ذكرى المحرقة النازية

جاءت كلمة رئيسة المحكمة العليا خلال المراسالمحت رئيسة المحكمة العليا الاسرائيلية استر حايوت في كلمتها اليوم في مراسم إحياء ذكرى المحرقة النهائية في "بيت محاربي الجيتوهات" الى التعديلات في الجهاز القضائي الاسرائيلي وقالت إنه "يجب علينا التمسك بالقيم الأساسية لدولة يهودية وديموقراطية"

وتابعت "أن جميع الناجين الذين اختاروا الحياة بعد الانقسام الكبير الذي مروا به يستحقون التقدير العميق على عثورهم على القوة للنهوض من التراب، ورواية قصتهم والعيش حياة ذات معنى" واضافت حايوت في مستهل اقوالها :"من وجهة نظرنا، يقول القضاة أنه من خلال أهوال المحرقة ومن الانقسام الكبير الذي حل بشعبنا، تعلمنا أن نتذكر لأنفسنا يومًا بعد يوم وساعة بساعة أن عملنا القضائي منغمس تمامًا في حب الإنسانية - كل شخص بغض النظر عن هويته. تعلمنا أنه يجب علينا أن نقف على حراسة الحقوق الفردية والقيم الأساسية لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ، وهي "شاطئ الأمان" للشعب اليهودي ".

وأضافت: "إذا كانت المقاومة اليهودية لأشكالها والاختيار في الحياة مدرسة للروح البشرية - فسنكون طلابها والدرس الذي تعلمناه سيبقى في الذاكرة ويحفظ وينتقل من جيل إلى جيل".

م الرسمية الختامية لاحياء ذكرى المحرقة النازية