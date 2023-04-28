بيني غانتس يندد بالهجوم اللاذع لوزير القضاء الإسرائيلي على محكمة العدل العليا

ذهب وزير القضاء حد اتهام محكمة العدل العليا "بالدفاع عن الجيران الإرهابيين وليس عن حياة الجنود" وفق تعبيره.

ندد رئيس قائمة المعسكر الوطني بين غانتس بأقوال أعضاء الائتلاف الحاكم ضد محكمة العدل العليا في إسرائيل ورموزها في إشارة إلى أقوال وزير القضاء ياريف ليفين التي وصف من خلالها تلك المحكمة بالصماء والتي تفضل الدفاع عن الفلسطينيين بدل الدفاع عن حياة الجنود الإسرائيليين.

وقال غانتس "ليس معقولا أنه تحديدا في الأسبوع المقدس (في إشارة إلى المناسبات الوطنية التي انتهت بإحياء ذكرى تأسيس دول إسرائيل) يختار أعضاء الائتلاف وعلى رأسهم وزير القضاء التحريض والكذب والتفريق والتقسيم. لا يمكنني فهم الأشخاص الذين يدوسون على ملصق لصور قضاة محكمة العدل العليا ومكتب المدعي العام". وأضاف "في دولة إسرائيل التي تتمتع بمؤسسات قضائية رائعة وقوية - لا يستطيع وزير القضاء التحريض ضد القضاة. يمكنك أن تنتقد - لا يجب أن تحرض. وعندما يصرخ وزير القضاء ويتهم محكمة العدل العليا بالتخلي عن جنود الجيش الإسرائيلي - فهذا عار".

وأكد غانتس من موقعه وإلمامه بمجريات الأمور كوزير سابق للأمن ورئيس الأركان، "بأن النظام القضائي يساعد كثيرًا في تنفيذ سياستنا الأمنية".

وأشار غانتس إلى ان أقوال ليفين تكتسي خطورة عالية أمام حقيقة محاولات جسر الهوة بين الفريقين المتقاتلين في الدولة الأول المعارض للخطة التشريعية والآخر الذي يؤيد تلك الخطة بوصفها تعبر عن ضمير اليمين وأصواته، متسائلا هل هناك حقا طرف صادق في تلك المحادثات الهادفة للتوفيق بين الطرفين.

وأضاف غانتس "حقيقة أن رئيس الوزراء نتنياهو التزم الصمت ولم يصدر إدانة واضحة لما حدث تثير القلق بدورها. وإني أدعو نتنياهو إلى إدانة هذه الأمور بوضوح".

وأوضح غانتس أنه سيشارك مساء السبت القادم بالمظاهرة ضد ما أسماه "الانقلاب". "كما أدعوكم مواطني إسرائيل، كل من يهمه مستقبل الديمقراطية، إلى الخروج والتعبير عن موقفكم لصالح الديمقراطية ولصالح تعزيزها".

وكان ليفين الذي شارك أمس الخميس في مظاهرة اليمين المضادة للاحتجاجات الشعبية ردد مع الهاتفين "الشعب يريد الإصلاح القضائي" وألقى خطابا هاجم من خلاله بشكل لاذع المحكمة العليا قائلا "الحقيقة التي بيدنا قوية، وسوف تخترق جدار الصمم الذي رفعته حولها المحكمة العليا". وذهب وزير القضاء حد اتهام محكمة العدل العليا "بالدفاع عن الجيران الإرهابيين وليس عن حياة الجنود".