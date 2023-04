الكنيست الإسرائيلي يلتئم من جديد وسط اتهامات ليش عتيد بعرقلة أي اتفاق حول الإصلاح القضائي

يفتتح البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الأحد، دورته الصيفية وسط اضطرابات لم يخبو لهيبها جراء خطة الإصلاح القضائي المقترحة وبالرغم من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تجميد مؤقت ريثما تتوصل الأحزاب البرلمانية المختلفة إلى حل وسط متفق عليه.

في غضون ذلك ، ستركز المناقشة التشريعية على تمرير ميزانية الدولة، بالخضوع لاعتبارات تخصيص الأموال على أساس الاتفاقات الائتلافية. كما تسعى الأحزاب الدينية المنخرطة في الائتلاف الحكومي إلى تشريع إعفاءات من الخدمة العسكرية الإلزامية وهو ما يلقى معارضة وشجبا من قبل أحزاب بعينها وكذلك قطاعات واسعة في الشارع الإسرائيلي.

تركز أجندة اليوم بشكل أساسي على قضية غلاء المعيشة التي تعصف بإسرائيل. سيناقش نواب الكنيست سوق تأجير المنازل، وإصلاحات الاستيراد، ومقترحات للبنية التحتية المدنية علمًا أن الحكومة يجب أن تتقيد بـ 29 أيار مايو المقبل كموعد نهائي للموافقة على تمرير الميزانية النهائية.