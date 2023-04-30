نتنياهو يصرح أنه على قناعة بأن التوصل إلى اتفاق حول الإصلاح القضائي "أمر ممكن"

هناك وحدة وهناك أيضًا جدال أساسي بيننا، لكننا نبذل جهدًا لحله من خلال الحوار. وبفضل النوايا الحسنة لكلا الطرفين، أنا مقتنع بأنه يمكن التوصل إلى اتفاقات.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد خلال جلسة مجلس الوزراء تمهيدا لافتتاح الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إنه مقتنع بإمكانية التوصل إلى اتفاقات بشأن خطة الإصلاح القضائي التي دبت الشقاق في المجتمع الإسرائيلي على نحو غير مسبوق الحدة.

بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالحديث عن الوحدة التي أظهرها الإسرائيليون في أيام الذكرى والاستقلال "التي هي مقدسة لنا جميعا".

هناك أيضًا جدال أساسي بيننا حول الإصلاح القانوني، لكننا نبذل جهدًا لحل هذا الجدال من خلال الحوار. وبفضل النوايا الحسنة لكلا الطرفين، أنا مقتنع بأنه يمكن التوصل إلى اتفاقات - وأنا أؤيد ذلك بشكل كامل.

وأشار نتنياهو إلى أن إحدى المهام الأولى خلال الجلسة الصيفية للكنيست ستكون الموافقة على ميزانية الدولة، مشيرًا إلى أنها ستحقق "الاستقرار الاقتصادي وتدفع الاقتصاد بإنجازات جديدة".

وأضاف "على وجه التحديد في أيام التباطؤ الاقتصادي والتضخم العالمي، يمكن لإسرائيل في هذه الأيام بالتحديد المضي قدمًا ويجب عليها ذلك. لقد فعلنا ذلك أثناء فيروس كورونا، وفعلناه خلال التباطؤ الاقتصادي العالمي السابق، وسنفعله هذه المرة أيضًا". وتعهد رئيس الوزراء بأن "نحقق الاستقرار الاقتصادي، ونوسع المنافسة، ونقدم شبكات تسويق دولية لخفض الأسعار".

كما شدد على موضوع الأمن وسط التهديدات التي يدأب على وصفها بالـ "وجودية" من جانب إيران.

لن نسمح لإيران بفرض رباط خانق علينا من كافة الجوانب محوره الإرهاب وفق تعبيره. وقال نتنياهو "نحن نعمل على هذا الأمر على مدار الساعة، طوال الوقت، حتى هذه الأيام، وسنواصل العمل بشكل هجومي ودفاعي ضد عدوان إيران وأذرعها"، مشيدًا بإنشاء الحرس الوطني الذي سيخضع مباشرة لوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

وتابع نتنياهو "هذه ثورة. إلى جانب إقرار ميزانية بمليارات الشواقل لإضافة آلاف ضباط الشرطة، كل هذا لاستعادة الأمن الشخصي لجميع المواطنين الإسرائيليين، بما في ذلك المجتمع العربي".