رئيس مجلس النواب الأمريكي يصل في زيارة إلى إسرائيل

ووصل مكارثي على رأس بعثة مكونة من 16 نائبا وهي أول زيارة رسمية له بعد استلامه منصبة رئيسا لمجلس النواب

وصل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارتي اليوم الأحد الى إسرائيل، رئيس الكنيست أمير اوحانا صرح لدى استقباله في المطار :"أهلا وسهلا بك في إسرائيل، شكرا لاستجابتك لدعوتك واخترت الكنيست البرلمان الأول في العالم الذي تزوره" وأضاف مكارثي :"شرف لي زيارتك في القدس".

رئيس مجلس النواب مكارثي، استجاب لدعوة رئيس الكنيست أمير اوحانا، ووصل على رأس بعثة مكونة من 16 نائبا اضافيا، من الحزبين الديموقراطي والجمهوري. الكنيست هي البرلمان الأول في العالم الذي يزوره مكارثي رسميا منذ استلامه منصبه.

وأضاف اوحانا :"أقدر جدا حقيقة وصولك على رأس بعثة هامة من الحزبين. أطمح بأن بتحقيق عمل مشترك بيننا تعزز وتقوي العلاقة بين البرلمانين". ورد عليه مكارثي :"باسم وفدنا، شرف لي زيارتك في القدس والمشاركة بالاحتفالات باستقلال إسرائيل وللتأكيد على العلاقة الخاصة بين شعبينا. زرت إسرائيل مرات كثيرة أكثر من أي دولة أخرى. واليوم أنا اصل لأول مرة كرئيس مجلس النواب. في السنوات الـ 75 المقبلة ، تعد شراكتنا المهمة بأن تكون أقوى حتى من السنوات الـ 75 الأولى ".