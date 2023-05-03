بن غفير يعلن مقاطعته للتصويت في الكنيست إلى أن "تصبح الحكومة يمينا خالصا بحق"

أنذر بن غفير رئيس الوزراء بأنه لا ينوي الوصول الى الكنيست أو أي من أعضاء حزبه للتصويت على القرارات الحكومية إلى أن يضع نتنياهو عربة الحكومة على سكة اليمين

في تعبير ساخط على الرد الهزيل من جانب الجيش الإسرائيلي وفق تعبيره على الرشقات الصاروخية من قطاع غزة التي أرهبت سكان البلدات الجنوبية وعطلت سيرورة حياتهم لساعات طويلة، اتهم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الحكومة برئاسة نتنياهو بأنها ليست يمينية بالكامل مثلما اتفق بين مركبات الائتلاف عشية المفاوضات التي سبقت تشكيل الحكومة.

بن غفير الذي أطلق تصريحاته من مدينة سديروت التي تتضرر بشكل خاص في كل مرة ترسل حماس أو الفصائل الفلسطينية الأخرى رشقات صاروخية لهذا السبب او ذاك، قرر أن يدير أعماله من تلك المدينة اليوم الأربعاء في تضامن كامل مع السكان الذين يطالبون برد ساحق يجدد ميزان الردع لصالح إسرائيل التي باتت تكتفي في السنوات الأخيرة برد محدود ميدانيا وهدنة تعيد الهدوء عبر قنوات دبلوماسية.

وأشار بن غفير المعروف بمواقفه الصقرية تجاه العرب إلى أن الحكومة لا تتعامل مع الأمور المختلفة بما يتماشى مع وجهة نظره التي من المفترض أنها تمثل ناخبي اليمين. وأنذر رئيس الوزراء بأنه لا ينوي الوصول الى الكنيست أو أي من أعضاء حزبه (عوتسما يهوديت) في موعد التصويت على القرارات الحكومية إلى أن يضع نتنياهو عربة الحكومة على سكة اليمين.

وإن طغت أحداث غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة على المشهد السياسي على ضوء موت الأسير الفلسطيني خضر عدنان، إلا أنها لم تنس بن غفير شأنا آخر بالغ الأهمية من منظوره حيث تراجعت حكومة اليمين الخالصة عن موقفها من الخان الأحمر لتترك وراءها حلفاء مستائين، هذا فضلا عن تجميد الإصلاح القضائي تحت ضغوط دولية ومحلية.

وقال بن غفير "غزة تقصفنا مرارا وتكرارا والرد هزيل وضعيف. وهناك محاولات لتذويب الإصلاح القضائي، ولم يتم إخلاء الخان الأحمر والحكومة تقدم ردا مخجلا للمحكمة العليا".

يشار إلى أن بن غفير سجل استياءه العميق من خطوة رئيس الوزراء الذي قام باستبعاده من جلسة تقييم الوضع الأمني على ضوء إطلاق الصواريخ من القطاع بالرغم من تأكيد رغبته على الانضمام الى جانب وزير الأمن يوآف غالانت وكبار الضباط. وأوضح بن غفير أن سياسة الاحتواء التي تتبعها إسرائيل حيال غزة أثبتت فشلها.