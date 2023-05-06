وزير الأمن القومي الإسرائيلي: "إعادة جثث الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم في عملية في نابلس خطأ جسيم "

شدد على أن حزبه "القوة اليهودية" سيظل غائبًا عن انتخابات الكنيست حتى "تغير الحكومة اتجاهها وتبدأ في ممارسة السياسة القوية والهجومية"

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قرار وزير الأمن يوآف غالانت، المتعلق بإعادة ثلاث جثث فلسطينيين لقوا حتفهم الخميس الماضي في عملية في نابلس، اثنان منهم قتلوا لوسي وابنتيها مايا ورينا، ووصف بن غفير القرار في تغريدة له بأنه "خطأ فادح سيكلفنا غاليا".

بالإضافة إلى ذلك، شدد على أن حزبه "القوة اليهودية"(عوتسماه يهوديت) سيظل غائبًا عن جلسات الكنيست حتى "تغير الحكومة اتجاهها وتبدأ في ممارسة السياسة القوية والهجومية التي تم انتخابها من أجلها".

ووصل انتقاد بن غفير وحزبه لسياسة الحكومة الأمنية إلى ذروته الأربعاء الماضي، عندما أعلن أن حزبه سيقاطع التصويت بسبب رد الفعل الذي وصفه بالمتراخي" للجيش الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ من غزة على جنوب إسرائيل". حيث أطلق مسلحون فلسطينيون أكثر من 100 صاروخ.

وبعد انتقادات الوزير، أصدر حزب الليكود بيانا جاء فيه أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن والجيش وقوات الأمن هم من يديرون الأحداث الأمنية المعقدة التي تواجه دولة إسرائيل. ورئيس الوزراء هو الذي يقرر من هم الاطراف المشاركة في المباحثات. اذا لم يكن هذا مقبولا للوزير بن غفير، فليس له عمل باق في الحكومة ".

في محادثات صعبة بين الأحزاب، قال مسؤول كبير في مكتب نتنياهو إنه "إذا استمر بن غفير في هذا الطريق، فلن يتردد نتنياهو في محاولة ضم بيني غانتس إلى الحكومة".