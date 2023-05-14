الانتخابات الإسرائيلية: الليكود يتعافي في استطلاع جديد وحزب غانتس لا زال متصدرا النتائج

يأتي هذه الاستطلاع بعد العملية العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة وارتفع الليكود بالاستطلاع الى 25 مقعدا

حافظ بيني غانتس وحزبه "المعسكر الوطني" على تصدره الاستطلاعات الأخيرة بعد العملية العسكرية "السهم والدرع"، وحتى أنه ارتفع الى 30 مقعدا، لكن حزب الليكود بدأ يتعافى ويرتفع الى 25 مقعدا، ووفقا للاستطلاع الذي أجرته القناة "13" يتضح أن الكتلة التي تشكل الائتلاف الحالي تحصل على 56 مقعدا مقابل 59 للائتلاف السابق.

ولا زال حزب "يش عتيد" الحزب الثالث في إسرائيل مع 18 مقعدا، ويليه حزب شاس المتدين مع 10 مقاعد. الصهيونية الدينية يحصل على 8 مقاعد بينما "عوتسماة يهوديت" يحصل على 5 مقاعد، في حين يحصل حزب "يهدوت هتوراة" يحصل على 8 مقاعد، بينما "يسرائيل بيتنو" برئاسة افيغدور ليبرمان يحصل على 5 مقاعد.

بينما تحصل القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على 6 مقاعد ، وقائمة تحالف الجبهة-العربية للتغيير يحصلون على خمسة مقاعد، خوض الانتخابات بقائمة واحدة تجمع ميرتس وحزب العمل يمكن أن تنقذهما خلال الانتخابات بعد عدم تجاوزهما نسبة الحسم، كما أن حزب التجمع الديموقراطي لا يتجاوز نسبة الحسم أيضا.