أنهت الاتفاقية أكبر تهديد لإقرار الموازنة، وبالتالي على وجود الحكومة ويتوجب عليها الآن التصويت على الميزانية الجديدة، بحلول الاثنين، قبل حل البرلمان تلقائيًا

توصل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اتفاق مع أغودات يسرائيل أحد مركبات حزب يهدوت هتوراة المتحد، وقد حصل بحسبه على إعانة لمرة واحدة لطلاب الأكاديمية الدينية.

هذه الاتفاقية ، التي تبلغ قيمتها 250 مليون شيكل (68.5 مليون دولار)، حلت أزمة مع الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة في يهودا توراة ، بعد أن خفضت الميزانية المخصصات الممنوحة للطلاب المتدينين.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن المبلغ سيأتي من الأموال المخصصة بالفعل وليس من أموال جديدة خارج الميزانية. كما تم الاتفاق على أن هذا يضع حدًا لجميع المطالب الأخرى للأحزاب الأرثوذكسية المتشددة، مع هذا الراتب الذي يمنح كل طالب مبلغًا يصل إلى 684 دولارًا.

وأوضح حزب الليكود الحاكم إن المبلغ سيكون جزءًا من أموال الائتلاف وأكد أنه لن يتجاوز إطار الموازنة الحالية. كان هذا الاتفاق أيضًا رسالة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مفادها أنه لا يوجد انحراف بمقدار شيكل واحد عن الميزانية، وفقًا لعضو في الائتلاف تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

من جانبه، انتقد مسؤول في حزب ديجل هاتورا عضو أغودات يسرائيل الذي وقع الاتفاق بقوله ""سلوكهم يمكن أن يضر بالتعليم الأرثوذكسي المتشدد. غولدكنوبف خدع الجمهور الأرثوذكسي المتطرف بأكمله، فهم لم يأتوا بأي شيكل جديد".

أنهت الاتفاقية أكبر تهديد لإقرار الموازنة، وبالتالي على وجود الحكومة. في الواقع، يجب على الحكومة الآن التصويت على الميزانية الجديدة، بحلول يوم الاثنين، قبل حل البرلمان تلقائيًا وإجراء انتخابات جديدة.