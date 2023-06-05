نتنياهو لـi24NEWS : سأبذل كل الجهود لدحر الجريمة بالمجتمع العربي في إسرائيل

مصادر خاصة من الجلسة ابلغت مراسلنا بأن نتنياهو رفض التعهد أمام النواب العرب بنقل تعيين المسؤول عن ملف الجريمة الى مكتبه

اجتمع نتنياهو اليوم مع عدد من النواب العرب في الكنيست لمناقشة تفشي الجريمة في إسرائيل بعد أن وصل عدد ضحاياها العرب منذ بداية العام الى 90 قتيلا، في حين لم تشارك القائمة العربية الموحدة بالجلسة بعد عدم تلبية كافة طلباتها، وتعهد نتنياهو خلال اجابته لمراسلنا "لدحر الجريمة بالمجتمع العربي"

ونقل مراسلنا عن مصادر بالجلسة بأن نتنياهو رفض الالتزام أمام النواب العرب "حول نقل تعيين المسؤول المرتقب في ملف مكافحة الجريمة، أي نقل التعيين لصلاحيات مكتبه وسحبها من بن غفير" وبحسب مراسلنا ذكرت مصادر ان نتنياهو اجتمع مع غفير بعد انتهاء الجلسة مع النواب العرب.

وفي الإجابة التي قدمها نتنياهو لمراسلنا رازي طاطور في الكنيست حول مكافحة الجريمة في المجتمع العربي وما يمكنه أن يتعهد بالقيام به قال :"أنا رئيس حكومة كل مواطني إسرائيل وسأبذل كل الجهود من أجل دحر الجريمة بالمجتمع العربي" وبالمقابل أبدى تعاطفه مع عائلات القتلى ومع ما يحدث في المجتمع العربي وإن الأمر بالنسبة له موجع " وأكد نتنياهو أن هدف دعوته للاجتماع مع النواب العرب هو التعاون في سبيل مكافحة الجريمة وسيوظف كل الجهود في سبيل ذلك.

مراسلنا الذي يتواجد في الكنيست لتغطية الحدث أشار الى أنه "مورست ضغوطات على القائمة الموحدة للمشاركة في الاجتماع مع نتنياهو، توجه النائب ايمن عودة الى رئيس القائمة منصور عباس حتى يحثه على المشاركة في الجلسة مع نتنياهو حول تفشي الجريمة في المجتمع العربي، عباس وضع عدة مطالب، وبحسب تصريحه لـ i24NEWS وافق نتنياهو على بعض منها، لكن وبسبب عدم موافقته عليها بشكل كامل، أبلغ منصور عباس نتنياهو بأنه لن يشارك في هذه الجلسة معرباعن عدم ثقته بنتياهو وإنه سيتعاون فقط حين تكون نوايا وخطوات جدية لنتنياهو في إطار المساعي لمحاربة الجريمة من الممكن أن يجتمع مع نتنياهو".

واضاف مراسلنا :"الموحدة طالبت بأمرين هما :تغيير الأشخاص المسؤولين عن مكافحة الجريمة مثل بن غفير والأمر الثاني اتباع الخطط التي تمريرها في الحكومة السابقة (حكومة بينت-لابيد)، منصور عباس ألمح خلال تصريحاته مع i24NEWS أن نتنياهو يبحث عن صورة ، وشدد عباس أنه لا يريد أن يمنحه هذه الصورة ولا يريد سماع المزيد من الوعودات وإن أمامه فرصة بأن يطبق الخطط بشكل جدي".

وختم مراسلنا :"في المقابل الكثير من المواطنين العرب في إسرائيل لا يعولون على هذه اللقاءات ، حيث أجرى نتنياهو اجتماعات عن نفس الموضوع في لقاءات سابقة، المواطنون العرب يشعرون أن الحكومة تتعامل مع قضية استفحال الجريمة باستخفاف ، وإنه حين يكون الضحية يهودي تتعامل بشكل مختلف، نحن لا نتحدث فقط عن تسجيل عدد قياسي بعدد القتلى تجاوز الـ90 قتيلا وإنما عن تطور الوسائل والأدوات مثل استخدام المسيرات والأسلحة الرشاشة".