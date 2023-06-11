إسرائيل: ليبرمان مستعد لتشكيل ائتلاف مع نتنياهو لكن بدون الأحزاب المتدينة

"لقد قلت مرات عديدة أن دولة إسرائيل بحاجة إلى حكومة صهيونية وليبرالية تضم حزب الليكود، لكن من دون الأحزاب الحريدية والمسيحانية" على غرار سموتريتش وبن غفير

قال عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب يسرائيل بيتينو في تغريدة مساء السبت إنه لا يستبعد الانضمام إلى ائتلاف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويُعرف عن ليبرمان مواقفه البعيدة عن الدين والتدين سيما أنه يمثل الناخبين ذوي الأصول الروسية (الأكثر علمانية وتحررا) وأدى رفضه البقاء في ائتلاف مع الأحزاب المتدينة المتطرفة في أواخر عام 2018 إلى دورة لا نهاية لها من الانتخابات في إسرائيل.

وقال ليبرمان الذي عمل في السابق وزير دفاع في حكومة نتنياهو: "صحيح أنني لا أصدق أي كلمة يقولها نتنياهو، لكن لا يوجد خلاف شخصي أو استبعاد شخصي". وأضاف في إشارة إلى الأحزاب المتدينة المتطرفة والتشكيلات الصهيونية الدينية "لقد قلت مرات عديدة أن دولة إسرائيل بحاجة إلى حكومة صهيونية وليبرالية تضم حزب الليكود، لكن من دون الأحزاب الحريدية والمسيحانية" على غرار بتسلئيل سموتريتش (الصهيونية الدينية) وعوتسما يهوديت (القوة اليهودية) بزعامة إيتمار بن غفير.

وأضاف ليبرمان "إذا كان نتنياهو مستعدا للانفصال عن شركائه "الطبيعيين"، فسأعمل بكل قوتي لتشكيل حكومة صهيونية وليبرالية مع برنامج واضح: صياغة دستور وفصل قضايا الدين عن الدولة".

كان أفيغدور ليبرمان أحد اللاعبين الرئيسيين في انهيار الكنيست العشرين في عام 2018. وترك الحكومة بسبب خلافات حول قانون يتعلق بتجنيد اليهود المتدينين في الجيش الإسرائيلي ووقف إطلاق النار الذي انتهى بعد جولة من الصراع مع حماس. أدت أزمة التحالف هذه إلى انتخابات مبكرة.

في انتخابات أبريل 2019 ، رفض الانضمام إلى ائتلاف بقيادة نتنياهو، مما أدى إلى ثلاث جولات أخرى من الانتخابات حتى تشكيل حكومة بينيت لابيد في عام 2021. وعلى الرغم من أنه أبدى تحفظات في الماضي من السياسيين العرب، فقد شارك في هذا الائتلاف الذي ضم حزب "القائمة الموحدة" الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس من 2021 إلى 2022.

في السنوات الأخيرة، صرح ليبرمان مرارًا وتكرارًا أنه يرفض الجلوس في ائتلاف مع نتنياهو. وقال الشهر الماضي إن رئيس الوزراء "يستحق أن يعاني في الجحيم كل يوم" بعد إقرار الحكومة ميزانية الدولة.