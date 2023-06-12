إسرائيل: بالرغم من اعتراض الشاباك نتنياهو يصر على تسخير خدماته لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي

الشاباك يتمسك بعدم جواز تدخله في هذه المعركة التي تختلف تماما عن طبيعة عمله وقد تحرف العاملين فيه عن المسار الرئيسي فضلا عن إنهاك الميزانية بغير موضعها

إزاء التصعيد الخطير في استخدام الأسلحة النارية من جانب الجريمة المنظمة في إسرائيل والتي أودت بعدد غير مسبوق من الضحايا وسط تحميل الحكومة والشرطة مسؤولية الدماء المراقة في المجتمع العربي في إسرائيل دون ان يحرك المسؤولون ساكنا، عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد جلسة طارئة تناولت قضية فحص تسخير الشاباك لمحاربة عائلات الجريمة التي أفضت إلى قرار تشكيل لجنة لفحص إمكانية دمج الشاباك في محاربة الجريمة وتقديم التوصيات خلال أسبوع.

بدوره، دفع وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير باتجاه ضرورة تدخل الشاباك في المعركة لصالح تأطير الجريمة المتفشية بضراوة في المجتمع العربي لا سيما على ضوء الإهمال المطرد على مدى سنوات في معالجة هذه القضية التي انحرفت عن أي معيار معروف على مستوى البلاد.

أما الشاباك فيتمسك بعدم جواز تدخله في هذه المعركة التي تختلف تماما عن طبيعة عمله وقد تحرف العاملين فيه عن المسار الرئيسي فضلا عن إنهاك الميزانية بغير موضعها في إشارة إلى دوره في مكافحة الإرهاب، وفق مسؤولين فيه.

الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا والمدعي العام عميت إيسمان يعارضون دمج الشاباك بصورة تامة في التعامل مع العنف والجريمة في المجتمع العربي، وحذروا من الإضرار بالديمقراطية.

من جانبه، أعرب المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي عن دعمه لإدخال الشاباك لمحاربة الجريمة وقال إن الشرطة مشغولة بقضايا مختلفة وتحتاج الآن إلى حل فوري: "كنا جميعًا مشغولين بالاحتجاجات، وتركز جهد الشرطة هناك. بعد ذلك، جاء شهر رمضان، ومن ثم ميرون. إمكانياتنا محدودة، لقد تلقينا للتو ميزانية رائعة، تلقينا ملكات لزيادة القوة العاملة، لكن الأمر يستغرق وقتًا حتى نقوم بتعيين ضباط شرطة فيما نحتاج إلى حل فوري".

أما رئيس الشاباك رونين بار فحذر من تبعات إقحام الشاباك بغير مجاله "إدخال الشين بيت يمكن أن يسبب ضررا كبيرا للمنظمة. نحن نركز على مكافحة الإرهاب. نحن نساعد الشرطة حتى اليوم، لكن إمكانياتنا محدودة. سيأتي هذا على حساب مكافحة الإرهاب. ليس من الصواب تحويل الشاباك الى منظمة تحقق في الجرائم الجنائية. وهذا سيحرمنا من القدرات وهناك خوف من فضح المصادر". كما حذر محامي الدولة إيسمان من أن "اللجوء إلى خدمات الشاباك يمكن أن يتسبب في فضح أساليب التحقيق".

وأشارت ميارا إلى أنها تتفق مع رئيس الشاباك ومحامي الدولة على أن إدخال الشاباك يمكن أن يؤدي إلى الكشف عن وسائل التحقيق (الخاصة به) في المحكمة. "لا يتوقف الأمر على الجانب القانوني فحسب. من أجل الحصول على إدانات، سيتعين علينا الكشف عن وسائل التحقيق التي يعتمدها الشاباك في المحكمة"، وفق النشر في واينت.

لكن نتنياهو لخص تلك الجلسة الطارئة بقوله "رغم الصعوبات المنطوية على ذلك، يجب تسخير قدرات الشاباك لمحاربة عائلات الجريمة في المجتمع العربي"، وأصدر تعليمات بمباشرة العمل على وضع التصورات وتقديمها خلال أسبوع.