نتنياهو: لن تلزمنا أي اتفاقية مع إيران وإسرائيل ستقوم بكل ما يلزم للدفاع عن نفسها

نتنياهو في جلسة لجنة الخارجية والأمن "أكثر من تسعين في المائة من مشاكلنا الأمنية تقف وراءها إيران ووكلاؤها، سياستنا تهدف إلى توسيع دائرة السلام وفرملة إيران".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن الثلاثاء،" إن العلاقات الخارجية والوضع الأمني لإسرائيل هما نتيجة مباشرة لقوة إسرائيل، والسياسة المستمرة للحكومات تحت قيادتي هي تنمية هذه القوة، القوة الاقتصادية من خلال الرعاية الاقتصادية لسياسة السوق الحرة، ومن خلال الميزانيات والإجراءات التي هي ثمار السياسة الاقتصادية".

وتابع "مزيج من كلاهما يطور القوة السياسية مع التحالفات الإقليمية والعديد من البلدان الأخرى في العالم بما في ذلك القوى العظمى".

وعقب نتنياهو على التحدي الذي تمثله إيران كقوة صاعدة معادية لإسرائيل بالقول: "يواجه هذا بالطبع تحديًا بسبب صعود القوة الجديدة في المنطقة التي استبدلت إلى حد كبير وحتى كليًا العالم العربي بالعداء لإسرائيل وتسعى جاهدة للانقراض، وهي إيران. أكثر من تسعين في المائة من مشاكلنا الأمنية تقف وراءها إيران ووكلاؤها، سياستنا تهدف إلى توسيع دائرة السلام وفرملة إيران.

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وعقب رئيس الوزراء على الأنباء حول اتفاق وشيك توقعه الولايات المتحدة مع طهران: "موقفنا واضح، ولن يلزم أي اتفاق مع إيران إسرائيل بمواصلة بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن أنفسنا. معارضتنا للعودة إلى الاتفاقية الأصلية، أعتقد أنها تعمل، لكن لا تزال هناك خلافات في الرأي لا نخفيها، حتى فيما يتعلق بالاتفاقيات الصغيرة.

نقول موقفنا الواضح في الغرف المغلقة وبصوت عال. نعمل بيد واحدة على كبح جماح إيران، ونعمل بقوة باليد الأخرى على توسيع دائرة السلام. هذه أمورتضعنا أمام تحديات كبيرة وفرص عظيمة".

وكان مسؤول أميركي قد نفى أي "محادثات" مع إيران بشأن اتفاق نووي مؤقت، في تقرير جديد لرويترز. لقد أبلغت واشنطن طهران بالشروط اللازمة لمنع حدوث أزمة، وما هو مطلوب "لسياق أكثر إيجابية".

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز "لا توجد محادثات بشأن اتفاق مؤقت. لقد أوضحنا لهم الخطوات التصعيدية التي يتوجب اتباعها لتجنب حدوث أزمة وما هي خطوات خفض التصعيد التي يمكنهم اتخاذها من أجل خلق سياق أكثر إيجابية."

أعطى المسؤول مثالاً على خطوة "إيجابية" من شأنها أن تكون تعاونًا إيرانيًا أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. لكن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال يوم الأحد إن التوصل إلى اتفاق مع الغرب بشأن الطموحات النووية المثيرة للجدل لطهران أمر ممكن بشرط أن تظل البنية التحتية النووية للبلاد سليمة.

وأضاف خامنئي أن "الحديث عن أسلحة طهران النووية كذب وهم (الغرب) يعرفون ذلك. لا نريد أسلحة نووية بناء على معتقداتنا الدينية. وإلا لما تمكنوا من إيقافنا".