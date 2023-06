نتنياهو: لن تلزمنا أي اتفاقية مع إيران وإسرائيل ستقوم بكل ما يلزم للدفاع عن نفسها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن الثلاثاء،" إن العلاقات الخارجية والوضع الأمني لإسرائيل هما نتيجة مباشرة لقوة إسرائيل، والسياسة المستمرة للحكومات تحت قيادتي هي تنمية هذه القوة، القوة الاقتصادية من خلال الرعاية الاقتصادية لسياسة السوق الحرة، ومن خلال الميزانيات والإجراءات التي هي ثمار السياسة الاقتصادية".

وتابع "مزيج من كلاهما يطور القوة السياسية مع التحالفات الإقليمية والعديد من البلدان الأخرى في العالم بما في ذلك القوى العظمى".

وعقب نتنياهو على التحدي الذي تمثله إيران كقوة صاعدة معادية لإسرائيل بالقول: "يواجه هذا بالطبع تحديًا بسبب صعود القوة الجديدة في المنطقة التي استبدلت إلى حد كبير وحتى كليًا العالم العربي بالعداء لإسرائيل وتسعى جاهدة للانقراض، وهي إيران. أكثر من تسعين في المائة من مشاكلنا الأمنية تقف وراءها إيران ووكلاؤها، سياستنا تهدف إلى توسيع دائرة السلام وفرملة إيران.