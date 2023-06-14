إسرائيل: غانتس ولابيد يعلنان تعليق المحادثات مع الائتلاف حول الإصلاح القضائي

"لا توجد لجنة لاختيار القضاة. نتنياهو منع تأسيسها اليوم، ووضع حدا للتظاهر بانفتاحه على المفاوضات. التهديد على الديموقراطية قائم لم يزل".

قال رئيس المعارضة يائير لابيد، مساء اليوم (الأربعاء)، في بيان مشترك مع رئيس معسكر الدولة، بيني غانتس، بعد انتخاب عضو الكنيست كارين الهرار في لجنة اختيار القضاة، التي تفوقت على مرشحة الائتلاف غالي غوتليف أنه "لا توجد لجنة لاختيار القضاة. نتنياهو منع تأسيسها اليوم، ووضع حدا للتظاهر بانفتاحه على المفاوضات. نتنياهو كان في يوم من الأيام مخادعا وقويا، والآن هو مخادع وضعيف. التهديد على الديموقراطية قائم لم يزل".

وأضاف لابيد: " أشكر أعضاء الائتلاف الذين تعاونوا معنا بمسؤولية". "نتنياهو يعرف العواقب جيدا. لقد أوضحت له من قبل الرئيس ومن قبلنا. بدون لجنة لاختيار القضاة، لن نصل إلى منزل الرئيس (رئيس الدولة). لا توجد لجنة - لا توجد محادثات. نتنياهو تعهد أمام الرئيس لكنه انهار بعد ذلك بضغط شركائه. لقد خسر التصويت لأنه حتى في الائتلاف هناك أناس محترمون يعتبرون الديمقراطية مهمة بالنسبة لهم وقرروا وضع حد للأكاذيب ".

وقال رئيس معسكر الدولة بيني جانتس في بيان إن "نتنياهو اختار الاستسلام أمام منافسه ليفين والانحناء لغوتليف وسموتريتش وبن غفير".

وتابع لابيد: "نتنياهو قال أوقفوا التهديدات والأعذار. الوحيدان اللذان هدداه هما يريف ليفين وسموتريتش وقد استسلم لهم كالعادة. الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة هي كارثة متدحرجة. هي لا تنجح في إدارة الاقتصاد ولا الأمن ولا العلاقات الخارجية ولا حتى نفسها. ليس لديهم تفويض لتدمير الديموقراطية والبلد. ليس لديهم تفويض لسحق المحكمة. إنهم ليسوا أهلا للثقة وغير قادرين على إدارة البلاد".

وقال: "لن نستسلم ولن نتوقف عن النضال حتى ترحل هذه الحكومة الفظيعة وتحرر دولة إسرائيل من الفوضى والغضب الذي تجلبه علينا كل يوم".