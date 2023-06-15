وزير الأمن الإسرائيلي غالانت عشية سفره إلى بروكسل: إيران لن تمتلك أبدًا قدرة نووية

عقب الزيارة، يشارك غالانت في معرض "الصالون الجوي" في باريس، حيث سيعقد اجتماعات مع عدد من وزراء الدفاع من مختلف أنحاء العالم

صرح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت عشية سفره إلى بروكسل، للقاء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن الغاية هي: "مناقشة تحقيق الالتزام المشترك لكلا البلدين، لضمان عدم امتلاك إيران أبدًا قدرة نووية عسكرية."

ووصل وزير الأمن، يوآف جالانت، منذ فترة وجيزة إلى بلجيكا، قبيل لقائه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، والذي سيعقد مساء اليوم في السفارة الأمريكية في بروكسل.

سيلتقي الوزير غالانت على هامش زيارته مع أوليفر ويرلي، مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي، وسيعقد اجتماعا مع قادة الجالية اليهودية في بلجيكا، في كنيس بروكسل الكبير.

وعقب الزيارة، يشارك غالانت في معرض "الصالون الجوي" في باريس، حيث سيعقد اجتماعات مع عدد من وزراء الدفاع من مختلف أنحاء العالم. كما سيلتقي الوزير بنظرائه من فرنسا وإيطاليا ورومانيا والمجر.

وسيتحدث الوزير غالانت في حفل افتتاح الجناح الإسرائيلي في المعرض، بقيادة جناح "Civet" في وزارة الأمن وسيشارك في حدث استقلال الجالية اليهودية في باريس.

وكان وزير الأمن قد ناقش في وقت سابق، مع رئيس الوزراء وكبار المسؤولين الأمنيين سبل تحقيق التفوق النوعي لدولة إسرائيل في الشرق الأوسط والحفاظ عليها".