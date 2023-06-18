ما ثبت الأسبوع الماضي هو أن غانتس ولابيد اتفقا على اللعب لمدة 3 أشهر وفق خطة مشتركة، لم يتوصل خلالها ممثلوهم إلى أدنى اتفاق. كان هدفهم تذويب أي تعديل.

صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد أنه وحكومته ينوي الدفع قدما بالإصلاح القضائي ابتداء من الأسبوع الجاري.

وقال نتنياهو محملا المعارضة مسؤولية نسف إمكانية التوفيق في جسر الهوة بين المعسكرين: "ما ثبت الأسبوع الماضي هو أن غانتس ولابيد اتفقا على اللعب لمدة 3 أشهر وفق خطة مشتركة، لم يتوصل خلالها ممثلوهم إلى أدنى اتفاق. كان هدفهم تذويب أي تعديل. لذلك، سنجتمع هذا الأسبوع ونبدأ بالخطوات العملية بطريقة محسوبة ومسؤولة".

أما بخصوص النشر الذي تطرق إلى اتفاق نووي محتمل ضيق مع الولايات المتحدة فقد قال نتنياهو: "نحن نعارض أي اتفاق صغيرا كان أم كبيرا مع إيران- وسنقوم بكل ما يلزم لحماية أنفسنا".

وعقب رئيس المعارضة عضو الكنيست يائير لابيد بالقول: "إذا مضى نتنياهو في الانقلاب من جانب واحد كما يقول، فسيجد أنه رئيس وزراء لأقل من نصف شعب إسرائيل، وأقل من نصف الاقتصاد، وأقل من نصف الأمن وأقل من نصف الكنيست".