"كيف يمكن أن يمضي شهر على إقرار الميزانية وثلاثة أشهر منذ تقديم وثيقة مفصلة عن نشاط "التقاليد الإسرائيلية" دون أن توافق وزارة المالية بعد على تحويل الأموال

أبلغ رئيس كتلة يهدوت هتوراة، عضو الكنيست يتسحاك بندروس، رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس ووزير الاتصال بين الحكومة والكنيست دودي أمسالم أنه اعتبارًا من يوم غد، الأربعاء، لن يصوت أعضاء الكتلة مع الائتلاف على جميع القوانين التي تدعمها الحكومة حتى تلبية مطالبها الائتلافية.

تطرق وزير حقيبة 'القدس والتقاليد الإسرائيلية' مئير بوروش إلى السلوك المهين لموظفي المالية الذين لا يعالجون الموازنة الموعودة ليهدوت هتوراة في الاتقاقات الائتلافية وطالب باتخاذ قرار ليس قبل أن ينسق مع جميع ممثلي أغودات يسرائيل داخل الكتلة، بأن يتوقف أعضاء الكنيست عن التصويت مع الائتلاف حتى تسوية الأمر.

وعقب الوزير بوروش بالقول "كيف يمكن أن يمضي شهر على إقرار الميزانية وثلاثة أشهر منذ تقديم وثيقة مفصلة عن نشاط "التقاليد الإسرائيلية" دون أن توافق وزارة المالية بعد على تحويل الأموال لهذا النشاط. لا يعني ذلك سوى عدم الاعتراف بأهمية هذا النشاط وفهمه".

من جانبه قال نائب وزير التنمية الحريدية أوري ماكليف، إن الوضع مماثل فيما يتعلق بميزانية هيئة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الحريدي، بما في ذلك سلوك موظفي المالية الذين يعكسون عدم ثقتهم وتقديرهم لنشاطات هذه الوزارات.