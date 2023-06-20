سموتريتش يتهم الرئيس هرتسوغ بعدم النزاهة في الوساطة بين الائتلاف والمعارضة

"يمكنك الموافقة على الإصلاح القانوني ويمكنك معارضته. لكن المؤكد هو أن رئيس الدولة خارج المعادلة، الرئيس خارج الخطاب السياسي"

هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش صباح اليوم (الثلاثاء) الرئيس يتسحاك هرتسوغ بحدة قائلا إنه لا يمكنه أن يكون وسيطا منصفا في المفاوضات الدائرة في مقر الرئيس بين الائتلاف والمعارضة لتجسير الهوة بين الفريقين، وفق النشر في موقع واللا.

وقال سموتريتش في حديث إذاعي لمحطة إسرائيلية دينية "أذكركم أن الرئيس نشر مخططه من جانب واحد، فهو متحالف بنسبة مائة في المائة مع اليسار. والرئيس يساري، للأسف فشل في أن يكون وسيطا عادلا".

وأوضح سموتريتش أنه اعتقد منذ البداية بعدم صواب إخراج المحادثات من الكنيست إلى منزل الرئيس لأن ذلك يعتبر انحرافا عن الديمقراطية. وأضاف أنهم جاؤوا بنية صافية "لكننا اكتشفنا أنه لا شريك لنا هناك". واستطرد سموتريتش يتهم المعارضة بأنها وصلت إلى هناك بغية تذويب الخطة الإصلاحية وأن هدفها هو المضي ببث الفوضى في الشوارع لإسقاط حكومة اليمين.

فيما دافع عضو الكنيست يتسحاق كروزر (عوتسما يهوديت)، وأحد المرشحين للجنة تعيين القضاة، عن الرئيس هرتسوغ قائلا "يمكنك الموافقة على الإصلاح القانوني ويمكنك معارضته. المؤكد هو أن رئيس الدولة خارج المعادلة، الرئيس هرتسوغ رجل له أفضال كثيرة ودولة إسرائيل مهمة بالنسبة له. الرئيس خارج الخطاب السياسي. نحن نثق في أن رئيس الدولة سيتصرف بنزاهة وصدق".

وأعرب رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس عن رفضه أيضا لتلك التصريحات التي أطلقها سموتريتش وقال إن "رئيس الدولة يعمل ليل نهار لمنع تدمير الديمقراطية، والانقسام في الشعب، وتلافي الضرر الجسيم على الاقتصاد الإسرائيلي. وخيراً يعمل الوزراء في الحكومة إذا أوقفوا الأذى الجسيم الذي يلحقونه بمواطني إسرائيل عبر الانقلاب في النظام – عوض لوم أولئك الذين يفعلون كل شيء لمنع ذلك".

وفي تعقيب للرئيس على إثر الإعلان عن تجميد المحادثات بين الائتلاف والمعارضة قال الرئيس "إنني أدعو مرة أخرى إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية ومواصلة المحادثات المثمرة والمناسبة التي انطلقت في الأشهر الأخيرة برعاية منزل الرئيس. كانت هذه المحادثات عملية ومتعمقة وجادة أعطت أفقًا حقيقيًا. إنها أفضل طريقة لوقف الشقاق والانقسام في الأمة".

وتابع هرتسوغ "من المهم بالنسبة لي أن أؤكد أنه في المحادثات التي جرت تحت رعايتي، لم يتم إرسال أي مسودات ملزمة نيابة عن منزل الرئيس لأي من الأطراف، وبالطبع لم يتم التوصل إلى اتفاقات كاملة بشأن أي قضية. وأنصح بعدم الإضرار بنزاهة وصدق عملية التفاوض".

يشار إلى أن غانتس ورئيس المعارضة يائير لابيد أعلنا عن وقف المحادثات في منزل الرئيس عقب فشل الائتلاف في تعيين لجنة اختيار القضاة بالرغم من اتفاقه على دخول مرشح من المعارضة إلى تلك اللجنة حيث رسا الاختيار على النائبة كارين الهرار.