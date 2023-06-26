تصريحات وزيرة عن 'الصهيونية المتدينة' تثير زوبعة بعد تشبيهها أركان الأمن في إسرائيل بقوة فاغنر

لكن الوزيرة سرعان ما تراجعت عن استخدامها التعبير "قوة فاغنر" وأعربت عن أسفها لذلك. وأفادت أن التعبير أقحم نفسه على لسانها بسبب تصدره الخطاب الإعلامي

انتقدت وزيرة الاستيطان والمهمات الوطنية عن حزب الصهيونية المتدينة أوريت ستروك التصريحات التي أطلقها رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة الإسرائيلية حول توصيف الهجمات التي نفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ب "الإرهاب القومي".

وتضمنت انتقادات ستروك هجوما غير مسبوق وخطير على القادة الأمنيين حيث أعملت شبها بينهم وبين يفغيني بريغوجين رئيس منظمة فاغنر العسكرية الذي قاد تمردا ضد بلاده انتهى بتراجعه.

قالت الوزيرة خلال حديث إذاعي صباح الإثنين: "أصدر رئيس الأركان والمفوض العام للشرطة ورئيس الشاباك بيانا مشتركا حول الإرهاب القومي اليهودي. من أنتم قوة فاغنر؟ من أنتم لتصدروا مثل هذه الرسالة تحت أنظار الحكومة؟ هل سيقدمون لنا وعظات أخلاقية؟ أنا ضد هذه الأحداث، لكن من الشؤم والعار أن نسميها إرهابا قوميا".

لكن الوزيرة سرعان ما تراجعت عن استخدامها التعبير "قوة فاغنر" وأعربت عن أسفها لذلك. وأفادت أن التعبير أقحم نفسه على لسانها بسبب تصدره الخطاب الإعلامي الرائج مؤخرا، لكنه ليس مناسبا على الإطلاق، أكدت ستروك، وطلب العذر والسماح.

بيد أن وزيرة الصهيونية المتدينة أكدت على مضمون انتقاداتها وقالت إنها "لا تتراجع عن الانتقاد الموضوعي بخصوص رؤساء أجهزة الأمن، المخلصين والكفؤوين مهما كانوا، فإنه لا يجدر بهم القيام بالوعظ الأخلاقي لنا بل إنتاج الأمان"، وفق تعبيرها.

وفي موعد سابق لاعتذار ستروك عن تشبيهها رؤساء الأمن فيالبلاد بقوة فاغنر كتب وزير الأمن السابق وعضو الكنيست الحالي بيني غانتس تغريدة قال فيها: "المقارنة بين رؤساء الأذرع الأمنية وقوة فاغنر عيب أخلاقي ومس بأمن الدولة. على نتنياهو إقالة أوريت ستروك اليوم. كل دقيقة تواصل العمل فيها كوزيرة في الحكومة هي رسالة تدل على انعدام الأمن والنظام، إشارة إلى الفوضويين ومس بالجيش الإسرائيلي والشاباك وشرطة إسرائيل.

وتابع غانتس: "يجب ألا نكتفي بالإدانات، يجب أن تترجم الرسالة إلى أفعال. حان الوقت لوضع حد للفوضى التي تخلقها الحكومة الإسرائيلية في أمن الدولة".

وبدوره ندد رئيس المعارضة ورئيس الحكومة السابق يائير لابيد بتصريحات الوزيرة اليمينية أيضا في تغريدة جا فيها: "حين تشبه وزيرة في إسرائيل رئيس أركان الجيش والمفوض العام للشرطة ورئيس الشاباك بالمرتزقة المتمردين فهي لا تستحق ولا يمكنها الجلوس في الحكومة الإسرائيلية. يجب على نتنياهو أن يوقف الجنون وأن يكبح جماح وزرائه المهلوسين غير المسؤولين. يدين مواطنو إسرائيل بحياتهم لهرتسي هليفي وكوبي شبتاي ورونين بار، أبطال إسرائيل وحراسها.