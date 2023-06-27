السفير الأمريكي توم نيدس:"لا أعتقد أن نتنياهو سيدفع بتشريعات الإصلاحات بالجهاز القضائي"

لكن السفير شدد على أنه لن يقوم بأية خطوة يمكن اعتبارها تدخلال بالسياسة الداخلية الإسرائيلية

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس خلال حديثه مع "المجلس اليهودي الديموقراطي " في الولايات المتحدة بأنه لا يعتقد بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيدفع بتشريعات الإصلاحات في الجهاز القضائي بالشكل الحالي. لأنه بحسب السفير، الرد الجماهيري في إسرائيل سيكون "دراماتيكي".

وبحسب تقرير "والا" قال السفير إنه "لا يعتقد أن نتنياهو يريد ذلك" وأضاف "اعتقد أنه يريد أن يركز بايران والتطبيع مع السعودية. جزء من شركاءه بالائتلاف ربما يريدون أمورا أخرى. آمل أن لا يقوموا بكل الأمور بصورة أحادية، لأن الرد الجماهيري سيكرون دراماتيكي". وأضا ف نيدس مشيرا أنه يحاول أن لا يقول للاسرائيليين ما سيقومون به لكنه يأمل بأن يتوصل الائتلاف والمعارضة الى "تفاهم معقول"، لأن التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل يستند على قيم ديموقراطية.

ويشار الى أن السفير الأمريكي كان دعا في شهر شباط/فبراير الماضي الى إبطاء عملية الاصلاحات في الجهاز القضائي والتوصل الى اتفاق واسع حول الموضوع، لكنه بنفس الوقت قال بأن الولايات المتحدة لن تحدد لإسرائيل كيف ستشكل المحكمة العليا فإسرائيل دولة رائدة في عدة مجالات والولايات المتحدة تثق بها لكنه أوصى "بالتوصل الى إجماع".