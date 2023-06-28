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مادونا تؤجل جولتها الفنية "سليبريشن" إثر دخولها العناية المركزة

i24NEWS

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المغنية مادونا
Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPالمغنية مادونا

أعلن المتحدث باسم نجمة البوب مادونا تأجيلها جولتها الفنية بعدما تم العثور عليها فاقدة للوعي وتم نقلها إلى مستشفى في مدينة نيويورك يوم السبت.

أعلن المتحدث باسم نجمة البوب مادونا تأجيلها جولتها الفنية بعدما تم العثور عليها فاعدة للوعي وتم نقلها إلى مستشفى في مدينة نيويورك يوم السبت، وفق النشر في سكاي نيوز.

Photo by John Shearer/Invision/AP
Photo by John Shearer/Invision/APتقدم مادونا عرضًا في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة.

وقال بيان صادر عن مدير المواهب جاي أوسيري: "يوم السبت 24 يونيو ، أصيبت مادونا بعدوى بكتيرية خطيرة أدت إلى مكوثها لعدة أيام في وحدة العناية المركزة. وأشار إلى أن صحتها تتحسن لكنها لا تزال تحت الرعاية الطبية. ومن المتوقع أن تتماثل للشفاء التام.

وأوضح المتحدث أن الأمر يستلزم ايقاف جولة العروض الفنية.

كان من المقرر أن تبدأ الفنانة البالغة من العمر 64 عامًا جولتها العالمية "Celebration" ، للاحتفال بالذكرى الأربعين لمسيرتها الموسيقية، في 15 تموز يوليو.

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