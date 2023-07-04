أعلن رئيس اللجنة عضو الكنيست سمحا روتمان أنه ينوي طرح القانون اليوم للتصويت في لجنة الدستور من أجل التحضير للقراءة الأولى التي ستجرى في الكنيست الأسبوع المقبل

يواصل الائتلاف الحكومي اليوم الثلاثاء العمل على واحد من ركائز التعديل القضائي الذي يقوده من خلال العمل على إقرار تقليص في نطاق حجة المعقولية التي تسمح للمحكمة نسف قرارات حكومية على ضوء احتمال تضاربها مع المعقولية.

وتنظر المعارضة الى تلك الخطوة بكثير من الريبة مشيرة إلى عيوب في الإجراء التشريعي فضلا عن اكتفاء معدي القانون بعدد قليل من جلسات النقاش وفوق ذلك كله يتم دفع التشريع بكل قوة في ظل العملية العسكرية في جنين، ووسط احتجاجات شعبية.

من جانبه، أعلن رئيس اللجنة عضو الكنيست سيمحا روتمان أنه ينوي طرح القانون اليوم للتصويت في لجنة الدستور من أجل التحضير للقراءة الأولى التي ستجرى في الكنيست الأسبوع المقبل.

وبررت المعارضة أمس إصرارها المضي بالتظاهر في محيط مطار ين غوريون بالرغم من سريان حملة عسكرية في جنين نهايتها في حكم المجهول، بقولها إن الائتلاف رفض الإعلان عن وقف المداولات في البند الإشكالي ولو كان فعل ذلك لأعلنا تأجيل المظاهرة، وفق النشر في يسرائيل هيوم.