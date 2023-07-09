أغلبية للمعارضة الإسرائيلية الحالية في استطلاعين إنتخابيين

لكن في كلا الاستطلاعين قوة الليكود تتعزز وكما يتجاوز حزب ميرتس الحسم في كلا الاستطلاعين ويحصل على 4 مقاعد

توقعت استطلاعات نشرت مساء اليوم في هيئة البث الرسمية "كان" والقناة "12" في حال حصلت انتخابات هذه الفترة بأن تحصل أحزاب الائتلاف الحالي على 54 مقعدا، وبحسب الاستطلاع، المعارضة الحالية ستحصل على 61 مقعدا بدون تحالف الجبهة-العربية للتغيير التي تحصل على 5 مقاعد، اليوم الائتلاف الحالي برئاسة نتنياهو لديه 64 مقعدا مقابل 56 مقعدا للمعارضة.

ووفقا لاستطلاع هيئة البث الرسمية "كان" في حال جرت الانتخابات اليوم الحزب الأكبر سيكون المعسكر الوطني مع 29 مقعدا، في حين سيكون الليكود الحزب الثاني مع 28 مقعدا، بعده سيكون "يش عتيد" مع 18 مقعدا، ومن المتوقع أن يحصل "شاس" من المتوقع أن يحصل على عشرة مقاعدــ في حين يحصل كل من "الصهيونية الدينية" و"عوتسماة يهوديت" و"يهدوت هتوراة على 7 مقاعد لكل واحد منهما. في حين تحصل "يسرائيل بيتنو" على 6 مقاعد، بينما يحصل كل من تحالف الجبهة- العربية للتغيير و"القائمة العربية الموحدة" على 5 مقاعد لكل واحدة منهما. حزب "ميرتس" يتجاوز نسبة الحسم وتحصل على اربعة مقاعد.

وبحسب استطلاع القناة "12" الحزب الأكبر هو الليكود مع 28 مقعدا، المعسكري القومي يحصل على 26 مقعدا، في حين تحصل "يش عتيد" على 20 مقعدا. شاس يحصل على عشرة مقاعد، في حين يحصل كل من "الصهيونية الدينية" و"عوتسماة يهوديت" ويهدوت هتوراة" على سبعة مقاعد لكل واحد منهما. يسرائيل بيتنو يحصل على ستة مقاعد وتحالف الجبهة- العربية للتغيير يحصل على خمسة مقاعد. وايضا يتجاوز حزب ميرتس نسبة الحسم في هذا الاستطلاع ويحصل على اربعة مقاعد.