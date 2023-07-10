الضفة الغربية: استهداف إسرائيليين في هجوم طعن في قرية دير قديس

"ادعى المستهدفون أن رجلاً اقترب منهم وحاول طعنهم، وأصيب أحد المدنيين بجروح طفيفة، ويقوم الجنود حاليا بتفتيش المنطقة بحثا عن المشتبه بهم"

تعرض مدنيون إسرائيليون الذين دخلوا بلدة دير قديس الفلسطينية في منطقة رام الله بالضفة الغربية إلى هجوم طعن ظهر اليوم الاثنين، وبحسب الشهادات التي جمعها الجيش الإسرائيلي "ادعى المستهدفون أن رجلاً اقترب منهم وحاول طعنهم، وأصيب أحد المدنيين بجروح طفيفة، ويقوم الجنود حاليا بتفتيش المنطقة بحثا عن المشتبه بهم"