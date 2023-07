إسرائيل: إخراج محتجين ضد الاصلاحات القضائية بالقوة بعد محاولتهم دخول قاعة الكنيست

قبل التصويت الليلة مشروع قانون تقليص بند المعقولية، تم إغلاق الصالة العام في قاعة الكنيست للزوار، كانت مخاوف في الكنيست من أعمال شغب لمحتجين ضد الاصلاحات القضائية، ويشار الى أن الحديث يدور عن خطوة غير عادية. وكان حراس الكنيست أخرجوا محتجين ضد الاصلاحات القضائية بالقوة من قاعة الكنيست.

وذكر بيان صادر عن الكنيست إنه "على ضوء معلومات وصلت ضابط الكنيست مفادها أن هناك من ينوون انتهاك النظام العام بشكل صارخ في صالة الجمهور بقاعة الكنيست وبعد إجراء تقييم للوضع في مكتب، قرر ضابط الكنيست أن هناك حاجة للحفاظ على النظام العام في مبنى الكنيست، الذي انتهك اليوم في أكثر من فرصة، لذلك اقتضت الحاجة بإغلاقه بصورة مؤقتة، كما أمر ضابط الكنيست فحص قضية تعليق لافتات احتجاجية على ابواب أعضاء الكنيست في المبنى".

ويشار الى أنه في حوالي الساعة الـ18:30 أثار محتجون ضجة كبيرة عند مدخل قاعة الهيئة العامة وحاولوا الصاق أنفسهم على المدخل المخصص للنواب للقاعة. وقام حراس الكنيست بإخراجهم بالقوة من خارج المبنى. ووفقا لمراسلنا الذي تواجد في الكنيست، حاول المتظاهرون إغلاق المدخل المخصص للوزراء وأعضاء الكنيست لقاعة الهيئة العامة، حيث انبطح المتظاهرون على الأرض وسكبوا الغراء على الأرض في محاولة للصق أنفسهم.